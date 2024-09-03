Japonların Uzun Yaşam Sırrı Bu Çayda: Kalorisi Yok, Tam Vitamin Deposu

GLUTEN İÇERMEYEN SAĞLIKLI BİR ALTERNATİF

Gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar için karabuğday çayı mükemmel bir seçimdir. Gluten içermez ve bu özelliğiyle güvenli bir içecek alternatifi sunar.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Karabuğday çayı, magnezyum, manganez ve B vitaminleri açısından zengindir. Bu vitamin ve mineraller, vücudu enerjik tutar, kas ve sinir fonksiyonlarını geliştirir ve kemik sağlığını iyileştirir.

KARABUĞDAY ÇAYI NASIL YAPILIR?

Karabuğday çayı yapmak oldukça basittir. Öncelikle, kabuğu çıkarılmış karabuğday taneleri kavrulur, bu işlem çaya fındıksı ve kızarmış bir tat katar. Kavrulmuş taneler, sıcak suya eklenerek demlenir. Çay sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir ve özellikle Japonya'da popülerdir. Sağlık yararları nedeniyle dünya genelinde hızla tanınan bir içecektir.