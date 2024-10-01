Japonların Ömrünü Uzatan Gizli Besin! Uzun ve Sağlıklı Ömrün Sihirli İksiri

Japonya’da, 100 yaşını geçen kişilerin sayısı her geçen yıl artıyor. 2022 verilerine göre, ülkede 100 yaş ve üstü 90 binden fazla kişi bulunuyor. Bu rakam, 20 yıl öncesine göre beş kat artmış durumda. Miyashita, bu uzun ömrün sırrını doğru besinleri tüketmeye borçlu olduklarını belirterek, “Büyüdüğüm Japonya’da, küçük yaşlardan itibaren gıdayı ilaç olarak görmemiz öğretildi. Büyükannem 92 yaşında ve uzun ömrünü doğru beslenmeye borçlu” ifadelerini kullandı.

UZUN YAŞAMANIN GİZLİ FORMÜLÜ

Japonların uzun yaşam sırrı olarak bilinen besinlerden biri tatlı patates. Özellikle Okinawa'nın mor renkli tatlı patatesleri, antioksidan bakımından zengin içeriğiyle yaşlanma karşıtı özellikler taşıyor. Miyashita, bu sebzenin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi