Japonların Asırlık Mutfak Hilesi: Bardaklar ve Tabaklar Ne Yer Kaplıyor Ne Toz Tutuyor Ne de Kırılıyor!

YER TASARRUFUNDA JAPON STİLİ

TikTok'ta bir kullanıcının paylaştığı yöntem, kısa sürede birçok kişi tarafından benimsendi. Japonların bu tekniği, ekstra düzenleyicilere ihtiyaç duymadan bardakların daha düzenli yerleştirilmesini sağlıyor. Üstelik sadece bardaklar değil, tabak ve tupperware gibi mutfak eşyaları da bu yönteme göre düzenlenebiliyor.

Marie Kondo’nun "az ama öz" felsefesini hatırlatan bu düzenleme tekniği, mutfakta gereksiz eşya birikimini önlemeyi de amaçlıyor. Japon uzmanlar, nadiren kullanılan mutfak gereçlerinin üst raflara kaldırılmasını, sık kullanılanların ise kolay ulaşılabilir yerlerde saklanmasını öneriyor.