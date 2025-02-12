Japonların Asırlık Mutfak Hilesi: Bardaklar ve Tabaklar Ne Yer Kaplıyor Ne Toz Tutuyor Ne de Kırılıyor!
Evde düzen sağlamak özellikle mutfakta büyük önem taşıyor. Kısıtlı dolap alanı nedeniyle bardak, tabak ve diğer mutfak gereçlerini yerleştirmek bazen oldukça zor olabiliyor. Ancak Japonların pratik bir saklama yöntemi bu soruna çözüm sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde sosyal medyada viral hale gelen bu teknik, bardakları üst üste koymak yerine daire formunda iç içe yerleştirmeyi öneriyor. Bu sayede hem dolaplarda daha fazla alan açılıyor hem de eşyaların kırılma riski azalıyor. Ayrıca bardakların iç kısmına toz birikmesi de engelleniyor.
YER TASARRUFUNDA JAPON STİLİ
TikTok'ta bir kullanıcının paylaştığı yöntem, kısa sürede birçok kişi tarafından benimsendi. Japonların bu tekniği, ekstra düzenleyicilere ihtiyaç duymadan bardakların daha düzenli yerleştirilmesini sağlıyor. Üstelik sadece bardaklar değil, tabak ve tupperware gibi mutfak eşyaları da bu yönteme göre düzenlenebiliyor.
Marie Kondo’nun "az ama öz" felsefesini hatırlatan bu düzenleme tekniği, mutfakta gereksiz eşya birikimini önlemeyi de amaçlıyor. Japon uzmanlar, nadiren kullanılan mutfak gereçlerinin üst raflara kaldırılmasını, sık kullanılanların ise kolay ulaşılabilir yerlerde saklanmasını öneriyor.
MUTFAĞINIZI DÜZENLERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN
Mutfakta alan kazanmak ve düzen sağlamak için şu şekilde birkaç basit adım uygulanabilir:
-Tüm mutfak eşyalarınızı gözden geçirin: Kullanmadığınız ya da fazla olan gereçleri ayırın.
-Dolap içlerini kategoriye göre düzenleyin: Tabaklar, bardaklar, tupperware’ler gibi gruplar oluşturarak her birinin belirli bir alanda tutulmasını sağlayın.
-Yiyeceklerin son kullanma tarihlerini kontrol edin: Bozulmuş veya süresi dolmuş ürünleri çıkararak gereksiz kalabalığı azaltın.
-Tupperware’leri dikey olarak saklayın: Böylece hem dolap içi düzen korunur hem de ihtiyaç duyduğunuzda kolayca erişebilirsiniz.
-Güveç ve fırın kaplarını iç içe yerleştirin: Alan kullanımını en verimli hale getirmek için büyük mutfak gereçlerini iç içe saklayın.