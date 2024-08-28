Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor

Dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pilav, Japon şeflerin özel bir teknikle pişirdiği eşsiz bir lezzettir. Bu teknik sayesinde pilavın dibi asla tutmaz ve her zaman mükemmel kıvamda olur. Peki, Japon şeflerin bu özel pilav pişirme sırrı nedir?

Gohan Japon dilinde ''pirinç'' demektir. Bu şekilde pişirilmiş pirinç Japonlar ekmek yerine yerler ve çeşitli yemeklerinde kullanırlar.