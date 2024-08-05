Jandarma Sıcaktan Bitkin Düşen Kaplumbağaya Su İçirdi

Aydın'da jandarma ekipleri, sıcaktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirdi. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra kaplumbağa doğaya salındı.

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Jandarma Sıcaktan Bitkin Düşen Kaplumbağaya Su İçirdi

Aydın’da çevre koruma denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, aşırı sıcak nedeniyle bitkin düşen kaplumbağaya pet şişe ile su içirirken ekiplerin dikkati sayesinde kaplumbağa kurtarıldı.

Aydın genelindeki çevre ve doğa koruma faaliyetlerine devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin, sıcaktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirdiği anın fotoğrafı görenlerin takdirini topladı. Ekipler, çevre koruma faaliyeti esnasında seyir halindeyken yol kenarında duran kaplumbağayı fark etti. Sıcaklığın 40 derece üzerine çıktığı Aydın’da güneşin altında kalan ve bitkin düşen kaplumbağanın susadığını düşünen ekipler, eline aldığı pet şişeyle kaplumbağanın yanına gitti. Ekipleri gören kaplumbağa ilk başta kabuğuna çekilirken, suyu fark ederek kabuğundan çıktı. Jandarma ekiplerinin elinden su içen kaplumbağa kendisine gelirken, ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kaplumbağayı araziye bırakarak doğal yaşamına kavuşturdu.

Kaynak: İHA

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