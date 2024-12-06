Şeker Gibi Balkabağı Seçmenin Püf Noktası Belli Oldu: Meğer İyi Kabak Buradan Anlaşılıyormuş
Kış aylarında üstüne dökülen tahin ve fındık parçalarıyla damak çatlatan kabak tatlısı yapımı için balkabağı seçerken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şeker gibi balkabağı seçmenin püf noktası meğer buymuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Kışın vazgeçilmez lezzetlerinden kabak tatlısı yapmak için ilk adım, doğru bal kabağını seçmektir. Peki, piyasadaki onlarca çeşit bal kabağı arasından nasıl seçim yapacağız? İşte size lezzetli bir kabak tatlısı için bal kabağı seçiminizi kolaylaştıracak püf noktaları...
BAL KABAĞININ DIŞ GÖRÜNÜŞÜ ÇOK ÖNEMLİ
Kabak tatlısı için en uygun renk, koyu turuncudur. Bu renk, tatlıya hem renk hem de lezzet katacaktır. Kabuğu sert ve mat olmalı, üzerinde çatlamalar veya yumuşamalar olmamalıdır. Çok büyük veya çok küçük kabaklar yerine orta boy kabakları tercih etmek daha pratik olacaktır.
İYİ BALKABAĞI NASIL SEÇİLİR?
Kabuğu kalın ve sağlam olmalı. Üzerinde çürük veya yumuşamış kısımlar olmamalıdır. Gözleri küçük ve sık olmalı. Büyük ve açık gözler, kabakta çürüme olduğunu gösterir. Ağırlığına göre boyutları orantılı olmalıdır. Ağır ve sert kabaklar genellikle daha tatlıdır.
EN İYİ BALKABAĞI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Butternut: Şekli armudu andıran bu çeşit, tatlı yapımında sıklıkla tercih edilir.
Japon Kabak: Tatlı ve hafif tadıyla öne çıkar.
Kabak Tatlısı Çeşitleri: Özellikle kabak tatlısı yapmak için yetiştirilen çeşitlerdir.