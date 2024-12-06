Şeker Gibi Balkabağı Seçmenin Püf Noktası Belli Oldu: Meğer İyi Kabak Buradan Anlaşılıyormuş

BAL KABAĞININ DIŞ GÖRÜNÜŞÜ ÇOK ÖNEMLİ

Kabak tatlısı için en uygun renk, koyu turuncudur. Bu renk, tatlıya hem renk hem de lezzet katacaktır. Kabuğu sert ve mat olmalı, üzerinde çatlamalar veya yumuşamalar olmamalıdır. Çok büyük veya çok küçük kabaklar yerine orta boy kabakları tercih etmek daha pratik olacaktır.