İsveç Prensesinin Adını Verdiği Leylek Karaman'da Ölü Bulundu

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İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın ülkesindeki kuş koruma çalışmaları kapsamında temmuz ayında kendi elleriyle halkaladığı yavru leyleğin yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu Türkiye'de son buldu. Olayı duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, leyleğin elektrik hatları nedeniyle öldüğünden şüphelendiğini ve aynı bölgedeki enerji nakil hatlarının altında toplam altı ölü leylek bulunduğunu açıkladı.

SİNYAL HAREKETSİZ KALDI

Tüydeş'in aktardığına göre olay, Türkiye'de bulunan vericili bir leyleğin uzun süredir hareket etmediğinin fark edilmesiyle ortaya çıktı. Karaman'dan gelen sinyalin kontrol edilmesi için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan Tüydeş'e bölgedeki iki aile ulaştı. Sinyalin geldiği noktaya giden aileler, verici taşıyan leyleği ölü buldu.

Ancak bölgede ölen tek kuşun o olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Enerji nakil hatlarının altında yapılan kontrolde toplam altı ölü leylek tespit edildi. Bunlardan birinin İsveç Veliaht Prensesi Victoria tarafından halkalanan ve “Victoria” adı verilen yavru leylek olduğu belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi