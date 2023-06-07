İsteseniz de bunları rüyanızda göremezsiniz: İşte rüyanızda göremeyeceğiniz 7 şey
Rüyalarda bile bazı şeyler mümkün olmuyor. Uzmanlara göre rüyada görmenin neredeyse imkânsız olduğu 7 şey var. Siz ne kadar derin uyursanız ne kadar kaliteli yastıkta yatarsanız yatın bunlar rüyanıza giremez. İşte o 7 şey....
Hepimizin bildiği gibi uyku, vücudumuz ve zihnimiz için hayati öneme sahip. Bugüne kadar uyku ve vücut sağlığı arasındaki bağlantı üzerine sayısız araştırma yapıldı. Benzer şekilde rüyalar da bilim insanlarının en çok ilgilendiği konulardan biri. Bilim insanları bu konu hakkında birçok araştırma yaptı. Gelin rüyalarımızda deneyimlemenin imkansız olduğu o şeyler neymiş bir göz atalım.
AKILLI TELEFONLAR
Rüyanızda deniz manzaralı evinizde oturduğunuzu görüyorsunuz, arkadaşlarınızla dışarı çıkacaksınız ancak önce hava durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. Muhtemelen bunu yapamayacaksınız. Neden mi? Çünkü çoğu insan rüyasında akıllı telefon görmüyor. 16.000 rüya raporunun incelendiği bir araştırmada, akıllı telefonların rüyaların yaklaşık %4’ünde yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum oldukça garip, çünkü akıllı telefonlar çoğu insan için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.
“Tehdit simülasyonu hipotezi”, rüyaların bizi gerçek dünyada karşılaştığımız hayati tehlikelerle ve stresli durumlarla başa çıkmaya hazırladığını öne sürüyor. Cep telefonları, insanlığın en temel korkuları arasında henüz yerini bulmadı. Çünkü cep telefonları nispeten yeni bir icat. Bu nedenle rüyalarımızda akıllı telefon görme ihtimalimiz epey düşük.
GIDIKLANMAK
Gıdıklanmanın nedeni hakkında birkaç farklı teori bulunuyor. Bu durumun sebebi sosyal bağlar olabileceği gibi gıdıklanma sırasında vücudun kendi savunma mekanizmasının ortaya çıkması da olabilir. İlginç bir şekilde, gıdıklama hakkında çok az şey biliyoruz. Ancak bilim insanları, bilinçli rüya görenlerin bile kendilerini rüyalarında gıdıklayamadığına emin.