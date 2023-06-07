İsteseniz de bunları rüyanızda göremezsiniz: İşte rüyanızda göremeyeceğiniz 7 şey

Hepimizin bildiği gibi uyku, vücudumuz ve zihnimiz için hayati öneme sahip. Bugüne kadar uyku ve vücut sağlığı arasındaki bağlantı üzerine sayısız araştırma yapıldı. Benzer şekilde rüyalar da bilim insanlarının en çok ilgilendiği konulardan biri. Bilim insanları bu konu hakkında birçok araştırma yaptı. Gelin rüyalarımızda deneyimlemenin imkansız olduğu o şeyler neymiş bir göz atalım.