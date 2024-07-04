İster yoğurda katın yiyin ister yemeğe: Düğüm düğüm olmuş bağırsakları açmanın sırrı bu baharatta. Kabızlığı hangi baharat geçirir?

Kabızlık, hemen herkesin hayatının bir döneminde başına gelebilen durumlardan bir tanesi olurken kabızlık kişinin tüm yaşam kalitesinin büyük ölçüde düşmesine neden olmaktadır.

Kabızlıkla birlikte başlayan hazımsızlık ve şişkinlik yine kişinin yaşam kalitesini düşüren etmenler arasında yer alırken, kabızlığın direkt olarak tedavi edilmesi önemlidir.

Ancak tedaviye geçmeden evvel kabızlığa neden olan durumların saptanması önemlidir. Yeterince lif gıda tüketmemek, su tüketimini azaltmak, karbonhidrat açısından zengin beslenmek gibi pek çok durum kabızlık problemini oluşmasına neden olabilmektedir.

Bu durumları düzelttikten sonra kabızlığı tedavi edecek formülleri uygulamaya başlamak çok daha sağlıklı olacaktır.

İşte düzenli tüketildiğinde kabızlığı direkt olarak bitiren o etkili aynı zamanda da faydalı baharat...