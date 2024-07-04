İster yoğurda katın yiyin ister yemeğe: Düğüm düğüm olmuş bağırsakları açmanın sırrı bu baharatta. Kabızlığı hangi baharat geçirir?

Sindirim sistemini düzenleyen, kabızlığın kısa sürede bitmesini sağlayan o mucize baharat bulundu. Dilerseniz yoğurdun içerisine dilerseniz de yemeklerin üzerine serpiştirip yemeniz yeterli...

İster yoğurda katın yiyin ister yemeğe: Düğüm düğüm olmuş bağırsakları açmanın sırrı bu baharatta. Kabızlığı hangi baharat geçirir? - Resim: 1

Kabızlık, hemen herkesin hayatının bir döneminde başına gelebilen durumlardan bir tanesi olurken kabızlık kişinin tüm yaşam kalitesinin büyük ölçüde düşmesine neden olmaktadır.

Kabızlıkla birlikte başlayan hazımsızlık ve şişkinlik yine kişinin yaşam kalitesini düşüren etmenler arasında yer alırken, kabızlığın direkt olarak tedavi edilmesi önemlidir.

Ancak tedaviye geçmeden evvel kabızlığa neden olan durumların saptanması önemlidir. Yeterince lif gıda tüketmemek, su tüketimini azaltmak, karbonhidrat açısından zengin beslenmek gibi pek çok durum kabızlık problemini oluşmasına neden olabilmektedir.

Bu durumları düzelttikten sonra kabızlığı tedavi edecek formülleri uygulamaya başlamak çok daha sağlıklı olacaktır.

İşte düzenli tüketildiğinde kabızlığı direkt olarak bitiren o etkili aynı zamanda da faydalı baharat...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Sağlık
Yalnız keskin gözlü dehalar yılanı görebiliyor: Resimdeki yılanı 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu Yalnız keskin gözlü dehalar yılanı görebiliyor
Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri
Zeytinyağıyla karıştırıp sürünce çatlamış topukları onarıyor: Topuk çatlağına doğal formül bulundu. Evde topuk çatlağı nasıl giderilir? Zeytinyağıyla karıştırıp sürünce çatlamış topukları onarıyor
Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun: Güveleri kökten bitiren yöntem bulundu. Güve oluşumu nasıl engellenir? Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun
Ayak nasırını 1 günde yok ediyor: Limon suyuyla karıştırıp sürün. Ayak nasırına doğal çözüm bulundu Ayak nasırını 1 günde yok eden formül bulundu
Hapur hupur karpuz yiyenler dikkat: Karpuzun bu kısımlarını yemeyin zehir saçıyormuş Karpuzun bu kısımlarını yemeyin zehir saçıyormuş
Yalnızca gerçek dahiler görebiliyor: Resimdeki kaplumbağayı 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu Kaplumbağayı 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Canan Karatay'ın Uzun Bir Yaşam İçin Mutlaka Tüketilmeli Dediği 3 Besin Canan Karatay'ın Uzun Bir Yaşam İçin Mutlaka Tüketilmeli Dediği 3 Besin
Yoğurda birkaç damla sıkıp yiyen hastalık nedir bilmiyor: Toksinleri temizliyor, metabolizmayı çalıştırıyor. Yoğurt limon ikilisinin faydaları nelerdir? Yoğurda birkaç damla sıkıp yiyen hastalık nedir bilmiyor
Manavların gizli sırrı ortaya çıktı: Yumuşayan havuçlar bu formülle yeniden kıtır kıtır olacak. Yumuşayan havuçlar yeniden nasıl sertleştilir? Yumuşayan havuçlar bu formülle yeniden kıtır kıtır olacak
Kararmış derz aralarını dahi bembeyaz yapıyor: Bir tutam sürmek yeterli geliyor. Kararmış derz araları nasıl temizlenmeli? Kararmış derz aralarını dahi bembeyaz yapıyor:
Bu yöntemle limonlar aylarca taş gibi kalacak: Limonları küflenmeden saklamak için bunu yapın. Limon aylarca nasıl saklanır? Bu yöntemle limonlar aylarca taş gibi kalacak
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji ve AKOM Saat Vererek Uyardı! İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor İstanbul'a Kuvvetli Yağış Geliyor
Kritik Zirve Sonrası Ortak Açıklama: Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri! Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri!
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk