İstenmeyen Kötü Anılar Artık Silinebilecek: Bilim İnsanları Yöntemini Açıkladı

Çalışmanın sonuçları, bu yöntemin olumsuz anıların hatırlanmasını zayıflatırken, olumlu anıların daha kolay hatırlanmasına yardımcı olduğunu gösterdi. Bu buluş, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi birçok ruh sağlığı sorununda yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak tanıyabilir.

Bu araştırma henüz başlangıç aşamasında olsa da, gelecekteki çalışmaların daha karmaşık anılar üzerinde de etkili olup olmayacağını ortaya koyması bekleniyor. Eğer bu yöntemin etkinliği daha geniş çaplı çalışmalarla doğrulanırsa, psikiyatri alanında büyük bir devrim yaratabilir.