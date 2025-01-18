İstenmeyen Kötü Anılar Artık Silinebilecek: Bilim İnsanları Yöntemini Açıkladı
Bilim insanları, kötü anıları zayıflatmak ve olumlu anıları güçlendirmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, uyku sırasında beyindeki hafıza izlerini değiştirerek kötü anıları siliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanları, uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir konuda önemli bir adım attılar. Kötü anılar ve travmatik deneyimler, birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen önemli bir sorun. Ancak son yapılan bir araştırma, bu kötü anıları zayıflatmanın ve hatta silmenin mümkün olabileceğini gösterdi.
Uluslararası bir araştırma ekibi, olumsuz anıları olumlu olanlarla değiştirerek zayıflatabilecek bir yöntem geliştirdi. Çalışmada, katılımcılara öncelikle olumsuz görsellerle anlamsız kelimeler eşleştirildi. Daha sonra, uyku sırasında bu kelimeler tekrar edilerek beyindeki hafıza izleri değiştirildi. Bu süreçte, olumsuz anılar yerine olumlu anılarla ilişkilendirilerek, beyin bu yeni bağlantıları güçlendirmeye teşvik edildi.
OLUMSUZ ANILAR BEYİNDEN SİLİNDİ
Araştırmacılar, uyku sırasında katılımcıların beyin aktivitelerini takip etti. Olumlu kelimeler duyulduğunda, beyindeki duygusal hafıza ile ilişkili bölgelerde belirgin bir artış gözlemlendi. Bu durum, olumlu anıların beyinde daha güçlü bir iz bıraktığını gösteriyor.
Çalışmanın sonuçları, bu yöntemin olumsuz anıların hatırlanmasını zayıflatırken, olumlu anıların daha kolay hatırlanmasına yardımcı olduğunu gösterdi. Bu buluş, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi birçok ruh sağlığı sorununda yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak tanıyabilir.
Bu araştırma henüz başlangıç aşamasında olsa da, gelecekteki çalışmaların daha karmaşık anılar üzerinde de etkili olup olmayacağını ortaya koyması bekleniyor. Eğer bu yöntemin etkinliği daha geniş çaplı çalışmalarla doğrulanırsa, psikiyatri alanında büyük bir devrim yaratabilir.