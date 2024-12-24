İşte Kişniş Otunun Sağlığa Muhteşem 7 Faydası: Duyan Markete Koşuyor

Kişniş otunun birçok faydası bulunuyor. Kişniş otuna ‘çin maydonozu’ da deniliyor Peki, kişniş ne gibi faydalar sağlar ve neden beslenmenize eklemelisiniz?

Kişniş, özellikle çorbalar ve salatalar için vazgeçilmez bir besindir. Hindistan, Asya ve Orta Doğu mutfaklarında yemekleri mükemmel bir şekilde tamamlar. Yaprakları genellikle bütün olarak, tohumları ise öğütülmüş veya kurutulmuş şekilde eklenir.

KİŞNİŞ OTUNUN SAĞLIK FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kan Şekeri Kontrolü: Kişniş tohumu ve yağı, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Özellikle, tip II diyabet riski taşıyanlar için faydalıdır. Ancak, diyabet ilacı kullananlar veya düşük şeker seviyesine sahip olanlar dikkatli kullanmalıdır. Hayvan çalışmaları, kişniş tohumlarının kan şekeri seviyelerini azalttığını ve insülin salınımını artırdığını göstermektedir.

Kaynak: Haber Merkezi