İşte Bu Yüzden Sifonu Çekerken Klozet Kapağını Kapatmalısınız

Uzun yıllar kullanılan alaturka tuvaletler neredeyse hiçbir yerde kalmazken, günümüzde herkes klozetlerin kullanıldığı ev ve ofislerde yaşamını sürdürüyor.



Bu nedenle klozet kullanmak her ne kadar daha konforlu olsa da, hijyen açısından bazı sorunlara yol açabiliyor. Yapılan araştırmalar, klozet kullanımında oturma bölgesinin peçete ya da tek kullanımlık poşetlerle kaplanmasının temizlik açısından bir farklılık sunmadığını ve tuvaletin pis olması durumunda mikropların etrafa rahatlıkla giriş-çıkış yapabileceğini gösteriyor.



SİFONU ÇEKERKEN DİKKAT EDİN



Bu nedenle araştırmacılar, klozetlerin sık sık temizlenmesini tavsiye ederken, mikrop miktarını azaltmak içinse sifon kullanımına yönelik önemli uyarılarda bulundu.