İşte Bu Yüzden Sifonu Çekerken Klozet Kapağını Kapatmalısınız
Kişisel hijyen kurallarına ne kadar uyulsa da, kalabalık ofislerde çalışan ya da birçok insanın kaldığı evlerde yaşayan insanlar tuvaletleri ortak kullanmak zorundadır. Bazı durumlarda karşılaşılabilecek kirli tuvaletler, içerisinde birçok bakteri ve mikrop barındırıyor olabilir. Bu zararlı varlıkların sayısını azaltmak için sifonu klozet kapağı kapalıyken çekmek hayati bir önem taşıyor.
Uzun yıllar kullanılan alaturka tuvaletler neredeyse hiçbir yerde kalmazken, günümüzde herkes klozetlerin kullanıldığı ev ve ofislerde yaşamını sürdürüyor.
Bu nedenle klozet kullanmak her ne kadar daha konforlu olsa da, hijyen açısından bazı sorunlara yol açabiliyor. Yapılan araştırmalar, klozet kullanımında oturma bölgesinin peçete ya da tek kullanımlık poşetlerle kaplanmasının temizlik açısından bir farklılık sunmadığını ve tuvaletin pis olması durumunda mikropların etrafa rahatlıkla giriş-çıkış yapabileceğini gösteriyor.
SİFONU ÇEKERKEN DİKKAT EDİN
Bu nedenle araştırmacılar, klozetlerin sık sık temizlenmesini tavsiye ederken, mikrop miktarını azaltmak içinse sifon kullanımına yönelik önemli uyarılarda bulundu.
Bilim insanları, kapalı bir tuvalet kapağının sifonu çektikten sonra bakterilerin yayılmasını büyük oranda engellediğini keşfetti.
Bu durum bakterilerin hava akışı bulmasını engelleyerek odanın içerisinde rahatça yayılamamasını sağlarken, tuvaletlerin güçlü dezenfektanlarla temizlenmesi halinde bakterilerden korkulmaması gerektiği belirtiliyor. Aynı çalışmada ofis tuvaletlerinin ev tuvaletlerine kıyasla çok daha kirli olduğu belirtilirken, tuvaletten kapılan mikroplarda kadınların, erkeklerden çok daha fazla mağdur olduğu hatırlatıldı.