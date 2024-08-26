İşte Bu Yüzden Sağlığınız İçin Geceleri Çorapla Uyumalısınız

Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklar, birçoğumuzun kesintisiz bir uykuya dalmasını imkansız hale getiriyor.



İnsanlar, gece yarısı uykularından sırılsıklam uyanırken, hemen hemen herkes yatağa olabildiğinde ince çamaşırlar ile girmeyi tercih ediyor. Elbette bu durum, birçok kişinin yaz aylarında çorapla uyumamasına neden olmakta.



SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇORAPLA UYUYUN



Öyle ki toplumun büyük bölümü, yaz aylarının yanı sıra kış aylarında dahi uyurken çorap giymeyi tercih etmiyor. İnternette paylaşılan birçok haberde, yatağa çorapla girmenin çok sayıda sağlık sorununa davetiye çıkarabileceği, ayak derisinde solgunluk ve kuruluk problemlerini artırabileceği belirtiliyor olsa da, araştırmalar bu bilgilerin gerçek olmadığını gözler önüne serdi.



Dünyanın en önemli bilimsel dergilerinden Nature'da yayınlanan bir makale, çoraplarla birlikte uyumanın neden sağlığa faydalı olduğunu gözler önüne serdi.