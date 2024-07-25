İşte Bu Yüzden Kadınlar Evli Erkeklerden Hoşlanıyor

Yeni bir insandan hoşlanmanın en kötü yanı, bir ilişki içerisinde olduğunu öğrendiğiniz andır. Ancak normal şartlarda ilgi duymayacağının birine sırf bir ilişki içerisinde olduğu için ilgi gösterdiğiniz oldu mu?



Yapılan araştırmalara göre bu durum oldukça yaygın görülmekte. ABD'de yer alan Oklahoma Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, kadınlarda evli ya da ciddi bir ilişki aşamasında olan erkeklere yönelik daha yüksek ilgi duymanın oldukça yaygın bir davranış olduğunu gözler önüne serdi.



NEDEN KADINLAR EVLİ ERKEKLERDEN DAHA ÇOK HOŞLANIYOR?



Her ne kadar modern dünyada yaşıyor olsak da, davranışlarımız ve duygularımızın birçoğu evrimsel sürecin etkisiyle şekilleniyor.



Avcı-toplayıcı toplumlardan kalma alışkanlıklardan bazıları da, erkeklerin 'seçilmiş' olma vasfının kadınlarda ilgiye sebep olması. Bir başka deyişle herhangi bir erkek, normal şartlarda çekici gelmeyecek olsa bile, başka bir kadın tarafından seçilmiş olması halinde daha fazla kadın için 'potansiyel eş' konumuna ulaşabiliyor.





