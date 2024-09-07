İşte Bu Yüzden Japonya'da Ortalama Yaşam Süresi 81 Yıl: Her Gün Tükettikleri 3 Gıda Meğer Bunlarmış

Japonların ne kadar zeki ve çalışkan olduğunu herkes biliyor. Ancak Japonlar, bambaşka bir özellikleri ile de dünyanın geri kalanından ayrılıyor. Ortalama yaşam süresinin 81 yıl ile dünyanın en yüksek seviyesinde olduğu Japonya'da yaşlı nüfus, her geçen gün artıyor.

Başlangıçta uzun ömürlü olmalarının nedeni genetik faktörlere dayandırılsa da, Japonların yaşam süreleri ile farklı ülkeler arasında genetik bir farklılık bulunmuyor. Bu ülkede yaşayan insanların uzun ömürlü olmasının temel nedeni beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler.

Çevre kirliliğinin çok düşük olduğu Japonya'da, uzun yaşamın anahtarı mutfak alışkanlıklarından geçiyor. Beslenme uzmanlarının yoğun ilgi gösterdiği ülkede uzun yaşamın sırrı olarak belirlenen 7 gıda ise şu şekilde...