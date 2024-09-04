İşte Bu Yüzden Hostesler Boyunlarına Eşarp Takıyor: Güzel Görünmekle Hiçbir Alakası Yok

İnsanların yaşanılan birçok felaketten sonra katı kurallar getirdiği meslekler arasında ilk sırada havayolu taşımacılığı geliyor. Öyle ki uçaklarda uygulanacak prosedürler, sorgulanmadan harfiyen tekrar edilir.



Uçuş sırasında pilotların sakal bırakmaması, kadın hosteslerin eşarp kullanması ve daha birçok farklı davranış, bugünlerde insanlar tarafından güzel bir görüntü vermekle ilişkilendirilse de, söz konusu hareketlerin arkasında yatan gerçekler oldukça farklı.



PİLOT VE PİLOT YARDIMCISI NEDEN SAKAL BIRAKAMAZ



Uçakla yolculukta uçuş ekibinin oldukça şık giyindiği ve bakımlı olduğu görülür. Dünyadaki tüm havayolları için pilotların sakal bırakması yasaktır. Aslında bu durumun sebebi, dışarıya bakımlı bir görüntü vermek değildir. Uçakta yaşanabilecek bir olumsuzluk durumunda, uçağın sağlıklı şekilde indirilebilmesi için sağlığına dikkat edilmesi gereken ilk kişiler pilotlardır.



Bu uygulamanın nedeni ise pilotların, olası bir felaketle karşılaştığında ve oksijen maskesi takmak zorunda kaldığında, sakalların oksijen maskesinin koruyuculuk oranını düşürmesidir. Tamamen güvenlik ve sağlık amacıyla uygulanan bu politikaya benzer olarak, hosteslerin eşarp takmasının arkasında da oldukça farklı bir neden yatar.