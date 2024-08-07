İşte Bu Yüzden Fişleri Yeniden Prize Takarken En Az 30 Saniye Beklemelisiniz

Günümüzde kullandığımız birçok teknolojik ürün pil ya da bataryalar ile çalışmakta.



Akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok cihazı gün içerisinde elektrikli fiş yardımı ile şarj ediyoruz. Bu nedenle teknolojik cihazların bozulması ya da telefonla bir işimizin çıkması durumunda saniyeler içerisinde fişleri prizden çıkarıp yeniden takmak zorunda kalabiliriz.



PRİZLER İÇİN 30 SANİYE KURALI



Hepimizin yaygın olarak yaptığı bu davranış, teknoloji uzmanlarına göre oldukça sakıncalı bir sonuca yol açabilir. Özellikle telefon, bilgisayar, televizyon gibi ürünlerde yaşanan donma ya da kilitlenme sorunlarında yapılan ilk adım fişten çekip-takmak olurken, bir cihazı fişten çektikten sonra neden 30 saniye içerisinde yeniden prize takmamanız gerektiğini gelin birlikte öğrenelim...