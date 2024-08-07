İşte Bu Yüzden Fişleri Yeniden Prize Takarken En Az 30 Saniye Beklemelisiniz

Kullandığımız birçok teknolojik aleti bazı durumlarda prizden çekip hemen ardından yeniden takabiliyoruz. Uzmanlara göre bu davranış, cihazlar için oldukça zarar verici olabilir. Yapılan araştırmalara göre fişleri prizden çektikten sonra yeniden takmak için en az 30 saniye beklememiz gerekiyor. Peki bu süre beklenilmezse ne olur?

Son Güncelleme:
İşte Bu Yüzden Fişleri Yeniden Prize Takarken En Az 30 Saniye Beklemelisiniz - Resim: 1

Günümüzde kullandığımız birçok teknolojik ürün pil ya da bataryalar ile çalışmakta.

Akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok cihazı gün içerisinde elektrikli fiş yardımı ile şarj ediyoruz. Bu nedenle teknolojik cihazların bozulması ya da telefonla bir işimizin çıkması durumunda saniyeler içerisinde fişleri prizden çıkarıp yeniden takmak zorunda kalabiliriz.

PRİZLER İÇİN 30 SANİYE KURALI

Hepimizin yaygın olarak yaptığı bu davranış, teknoloji uzmanlarına göre oldukça sakıncalı bir sonuca yol açabilir. Özellikle telefon, bilgisayar, televizyon gibi ürünlerde yaşanan donma ya da kilitlenme sorunlarında yapılan ilk adım fişten çekip-takmak olurken, bir cihazı fişten çektikten sonra neden 30 saniye içerisinde yeniden prize takmamanız gerektiğini gelin birlikte öğrenelim...

Haberin devamını okumak için tıklayın
İstanbullulara Müjdeli Haber: Plajlara Doğrudan İETT Seferleri Başladı! İstanbul Plajlarına Doğrudan İETT Seferi!
Emeklilikte Yaşamak İçin En Rahat 3 İlçe! Üstelik Ege Sınırlarında.... Emeklilikte Yaşamak İçin En Rahat 3 İlçe! Üstelik Ege Sınırlarında....
O Mesleklere Sahip Erkeklerin Yatak Performansı: Bu İşte Çalışanlar Açık Ara Önde! O Mesleklere Sahip Erkeklerin Yatak Performansı: Bu İşte Çalışanlar Açık Ara Önde!
İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu
Instagram Kapandığı İçin Depresyona Giren Gençler Mutlaka Tüketsin: İşte Akıl Sağlığına İyi Gelen O Besinler Depresyona Giren Gençler Mutlaka Tüketsin: İşte Akıl Sağlığına İyi Gelen O Besinler
Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
Keşke Daha Önce Öğrenseydim Diyeceksiniz! Çamaşır Makinesinin İçerisine Hemen Alüminyum Folyo Atın Keşke Daha Önce Öğrenseydim Diyeceksiniz! Çamaşır Makinesinin İçerisine Hemen Alüminyum Folyo Atın
Ucuz Diye Satılıyordu: Et Dürümün İçinden Çıkanlar Tepki Çekti Ucuz Diye Satılıyordu: Et Dürümün İçinden Çıkanlar Tepki Çekti
12 Ağustos Gecesi Gökyüzüne Dikkat! 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor
Meğer Bu Kişiler Asla Yememeliymiş! Çocukların Çok Sevdiği Jelibon Onlarca Kişiyi Hastanelik Etti Meğer Bu Kişiler Asla Yememeliymiş! Çocukların Çok Sevdiği Jelibon Onlarca Kişiyi Hastanelik Etti
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü
Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı? İşte Birincilik Yarışında Öne Geçen İsim