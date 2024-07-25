İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesini Akşam Çalıştırmamalısınız

Gündüz (puant) olarak adlandırılan zaman diliminde yıkanan çamaşırlar elektrik faturasını daha fazla şişiriyor olsa da, birçok kişi tarafından en doğru zaman dilimi olarak kabul edilmekte. Her şeyden önce son model çamaşır makinelerine sahip değilseniz, akşam geç saatlerce çamaşır çalıştırmak apartmanda yaşayan komşularınız için rahatsız edici bir duruma yol açacaktır.





ÇAMAŞIRLAR İÇİN GÜNEŞ IŞIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Teknik açıklamaların yanı sıra, batıl inanışlara göre de çamaşırları yıkamak için en uygun zaman öğle saatleri. Çünkü bu inanışlara göre çamaşırların güneş ışığı almaması, aynı zamanda güneşin enerjisinden de mahrum kalmalarına neden oluyor. Akşam öncesinde güneş tarafından kurutulmamış çamaşırları giyenler, bu inanışa göre enerjisi daha düşük insanlara dönüşüyor.

Tüm bu detaylara rağmen, çamaşır yıkamak için en doğru zaman, kendinizi en hazır hissettiğiniz andır. Herkesin hayat şekli ve çalıştığı mesleğe göre belirli bir rutini olabilir. Ayrıca günümüz dünyasında çamaşırlarınızı hangi saatte yıkadığınız değil, hiç yıkayıp yıkamadığınız önemlidir. Özellikle birden fazla çocuğunuz varsa ve ikiniz de işe gidiyorsanız, muhtemelen üzerinize her taraftan çamaşır yığınları düşüyordur. Bu durumda kendi sisteminizi bulmanız ve en uygun zaman aralıklarını belirlemeniz gerekiyor.