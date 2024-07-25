İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesini Akşam Çalıştırmamalısınız
Çalışan insanlar çoğu zaman çamaşırlarını vakit yetersizliği nedeniyle akşam saatlerinde yıkamayı tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık ideal bir davranış değil. Uzmanlar, çamaşır makinelerini neden gündüz saatlerinde kullanmanız gerektiğini açıkladı.
Bir ev için olmazsa olmaz eşyaların başında çamaşır makinesi geliyor. Hem zaman hem de enerjiden tasarruf yapmamıza imkan tanıyan ve hayatımızı kolaylaştıran bu aletler, aynı zamanda birçok karışıklığa neden olmakta.
Çamaşırların nasıl yıkanması gerektiği, çalışma modları ve kullanılması gereken deterjanların yanı sıra, son günlerde çamaşırların hangi saat aralıklarında yıkanması gerektiği de tartışma konu haline geldi.
ÇAMAŞIRLARINIZI MUTLAKA GÜNDÜZ YIKAMALISINIZ
Çamaşır makinelerinin harcadığı yüksek enerji miktarı gerekçe gösterilerek birçok insan tarafından, elektrik tarifelerinin görece daha uygun olduğu geç saatler çamaşır yıkamak için ideal olarak görülmekte. Ancak akşamlarını günlük işleri için ayıran birçok insan çamaşırlarını gündüz saatlerinde yıkamayı tercih ediyor.
Gündüz (puant) olarak adlandırılan zaman diliminde yıkanan çamaşırlar elektrik faturasını daha fazla şişiriyor olsa da, birçok kişi tarafından en doğru zaman dilimi olarak kabul edilmekte. Her şeyden önce son model çamaşır makinelerine sahip değilseniz, akşam geç saatlerce çamaşır çalıştırmak apartmanda yaşayan komşularınız için rahatsız edici bir duruma yol açacaktır.
ÇAMAŞIRLAR İÇİN GÜNEŞ IŞIĞI ÇOK ÖNEMLİ
Teknik açıklamaların yanı sıra, batıl inanışlara göre de çamaşırları yıkamak için en uygun zaman öğle saatleri. Çünkü bu inanışlara göre çamaşırların güneş ışığı almaması, aynı zamanda güneşin enerjisinden de mahrum kalmalarına neden oluyor. Akşam öncesinde güneş tarafından kurutulmamış çamaşırları giyenler, bu inanışa göre enerjisi daha düşük insanlara dönüşüyor.
Tüm bu detaylara rağmen, çamaşır yıkamak için en doğru zaman, kendinizi en hazır hissettiğiniz andır. Herkesin hayat şekli ve çalıştığı mesleğe göre belirli bir rutini olabilir. Ayrıca günümüz dünyasında çamaşırlarınızı hangi saatte yıkadığınız değil, hiç yıkayıp yıkamadığınız önemlidir. Özellikle birden fazla çocuğunuz varsa ve ikiniz de işe gidiyorsanız, muhtemelen üzerinize her taraftan çamaşır yığınları düşüyordur. Bu durumda kendi sisteminizi bulmanız ve en uygun zaman aralıklarını belirlemeniz gerekiyor.