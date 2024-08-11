İşte Bu Yüzden Bazen Kalbinize Bıçak Saplanmış Gibi Hissediyorsunuz! Nedeni ve Çözümü Belli Oldu

Gündelik işleriniz sırasında ya da oturduğunuz esnada göğüs kafesi ve kalp bölgesinde hissedilen bıçak saplanma hissi birçok insanın korkmasına neden oluyor. Tıp literatüründe Prekordiyal Yakalanma Sendromu olarak bilinen ve sık görülen bu durum, yaş fark etmeksizin herkeste görülebilmekte ve sıklıkla kalp kriziyle karıştırılmakta. Doktorlar bu anlarda yapılması gerekenleri sıraladı.

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İşte Bu Yüzden Bazen Kalbinize Bıçak Saplanmış Gibi Hissediyorsunuz! Nedeni ve Çözümü Belli Oldu - Resim: 1

Ani bir olay karşısında hissedilen korku ve heyecan, kalbinizde beklenmedik hareketlere neden olsa da, bu durum oldukça sıradan karşılanmakta. Buna karşın durduğunuz ya da rutin işlerle uğraştığınız sıralarda, ya da uzanıp dinlenme esnasında yaşadığınız ve kalbinize adeta bir bıçak saplıyorlarmış gibi acı veren his, tıp dünyasında Prekordiyal Yakalanma Sendromu ya da Kırık Kalp Sendromu olarak tanınıyor.

EN ÇOK KALP KRİZİ İLE KARIŞTIRILIYOR

6 yaşında bir çocuktan 25 yaşındaki bir insana kadar, genç yaş grubunda görülebilen bu durum sıklıkla kalp krizi ile karıştırılmakta. Yaşanıldığı anda büyük bir acı veren bu durum, nefes alınmaya devam ettikçe etkisini artırmakta ve kişide "büyük bir rahatsızlığın habercisi" beklentisine neden olmakta.

Her ne kadar söz konusu durum için 'sendrom' ifadesi kullanılsa da, yaşanılan bu acı hayali bir acı değil. Bu Göğüs bölgesinde yaşanan acı tamamen gerçek. Kimi zaman Texidor Sendromu veya Huchard Sendromu olarak da biliniyor. Acı öylesine rahatsız edici olabiliyor ki, acıyı genellikle kötüleştiren nefes alış verişini azalttığınız için baş dönmesi ve nefes yetmezliği bile yaşayabiliyorsunuz.

Peki bu durumdan kurtulmak için neler yapılması gerekiyor?

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