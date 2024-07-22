İşte Bu Yüzden Amerikalılar Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmaz!
Bir evin olmazsa olmaz araçları arasında ilk sırada çamaşır makinesi sayılabilir. Buna karşın ABD'de yaşayan insanların evlerinde çamaşır makinesi görmek nadir bir durum sayılabilir. ABD'de nüfusun büyük bölümü çamaşırlarını özel çamaşırhanelerde yıkamayı tercih ediyor. Peki Amerika ve diğer ülkeler arasındaki bu kültür farkı neden kaynaklanıyor?
Türkiye'de çamaşır makinesinin olmadığı bir ev çoğu kişi tarafından düşünülemez. Bizler için olmazsa olmaz eşyalar arasında yer alan çamaşır makineleri, ABD'de ise nadir bir ev eşyası olarak görülmekte.
Amerika'da 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan toplu çamaşırhaneler, günümüzde popülerliğini korumaya devam ediyor. İster müstakil isterse de bir apartman dairesinde oturuyor olsun, ABD vatandaşlarının büyük bölümü çamaşırlarını belirli bir ücret karşılığında çamaşırhanelerde yıkamayı tercih ediyor.
Peki sıra dışı görünen bu durumun arkasında yatan nedenleri hiç düşündünüz mü?
İŞTE BU YÜZDEN AMERİKALILAR EVLERİNDE ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMIYOR
Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'lu yıllardan itibaren büyük şehirlerde genel nüfus için toplu çamaşırhanelere ihtiyaç duyuldu. İlk yıkama istasyonu Teksas'ta açıldı ve hızlıca kıtanın diğer bölgelerine yayıldı.
Söz konusu çamaşırhane davranışı, zamanla ABD'liler için bir yaşam standardı haline dönüştü. Dairelerinde lüks eşyalara yer veren birçok Amerikan vatandaşı bugün bile çamaşır makinesi almayı gereksiz bir harcama olarak görüyor.
Bu durumun nedenlerini irdelerken hatırlamakta fayda var ki, ABD'de çamaşırhane fiyatları dünyanın geri kalanına kıyasla çok daha ucuz. Amerikan vatandaşları genel olarak para biriktirmeye eğilimli olduklarından, makine için birden yapılacak harcama yerine küçük küçük ödemelerle çamaşırhanelere yönelmek bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu tür mekanlarda elektrik ve deterjan harcamalarından da tasarruf etmiş oluyorsunuz.
EV SAHİPLERİ TARAFINDAN YASAKLANIYOR
Bir diğer önemli sebep ise, Türkiye ya da Avrupa ülkelerinde görülenin aksine, ABD'de her adımda bir çamaşırhane bulmak mümkün. Bu da insanların çamaşırhaneleri tercih etmesini oldukça cazip kılıyor. Sebeplerden bir diğeri ise, özellikle büyükşehirlerde çamaşır makineleri metrekare işgali anlamına geliyor. ABD'de müstakil ev kültürü yaygın olsa da, büyük şehirlerde plaza hayatı devam ediyor. Böyle alanlarda çamaşır makinesi kullanarak evin bir bölümünü işgal etmek yerine, çamaşırhanelerin tercih edilmesi oldukça yaygın bir düşünce.
Çamaşır makinelerinin az kullanılmasının en yaygın sebeplerinden biri de, ABD'deki ev sahipleri çoğu zaman kiraya verdikleri eve çamaşır makinesi sokulmasını istemiyor. Kısa devre ve elektrik sızıntılarından şüphelenen ev sahipleri, sözleşme aşamasında makine kurulmayacağına yönelik maddeler koyabiliyor.