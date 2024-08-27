İşte Bu Yüzden 65 Yaş Üstü İnsanlar Kedilerle Aynı Evde Kalmamalı

Türkiye'de hem sokaklarda hem de evlerde bulunan milyonlarca kedi, insanların yalnızlıklarını gidermede ve streslerini azaltmalarında bir numaralı tercihi olabiliyor.



Özellikle yalnız yaşayan ileri yaştaki insanlar için doktorlar, mutlaka evlerinde bir evcil hayvan bulundurmalarını tavsiye etmekte. Bu tavsiye şaşırtıcı değildir çünkü gerçekten de kedilerle birlikte yaşayan insanların mutluluk seviyelerinde, önceki dönemlerine göre belirgin bir yükseliş saptanmakta.



Ancak ABD'li ve İspanyol bilim insanları tarafından yapılan son araştırmada, 65 yaş ve üzeri insanların kedilerle aynı evi paylaşmalarının bazı riskler barındırdığı ortaya çıktı.



ÜÇ YAŞLIDAN İKİSİ BU HASTALIĞI KAPIYOR



Araştırmada 65 yaşının üzerinde olan ve bir kedi ile aynı evde yaşayan 600'ün üzerinde insanın verileri incelendi. Sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü her 3 denekten 2'sinin kanında toksoplazma bulundu.