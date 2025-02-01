İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz

ESENYURT NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Esenyurt, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşadı ve farklı kültürlerden gelen insanların bir araya geldiği bir yapıya sahip oldu. Bu durum, sosyal uyum sorunlarını beraberinde getirerek suç oranlarını etkileyebilir.

Esenyurt'taki ekonomik koşullar, suç oranlarını etkileyen bir diğer faktör olabileceği düşünülüyor. Ekonomik sıkıntılar, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması ve suç işleme eğiliminin artmasına neden olabilir.