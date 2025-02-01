İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz
Yapılan suç istatistikleri sonuçlarına göre İstanbul'un en tehlikeli ve en güvenli ilçeleri belli oldu. Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da yapılan son suç istatistikleri, şehrin bazı bölgelerinde ciddi güvenlik sorunları olduğunu gözler önüne serdi. Verilere göre, İstanbul'un en tehlikeli ve en güvenli ilçeleri belli oldu. İstanbul'un en güvenli ilçesi Adalar olurken en tehlikeli ilçesi bakın neresi çıktı.
İSTANBUL'UN EN TEHLİKELİ İLÇELERİ BELLİ OLDU
1. Esenyurt (22 bin 92 suç)
2. Fatih (16 bin 283 suç)
3. Küçükçekmece (14 bin 977 suç)
4. Pendik (13 bin 863 suç)
5. Kadıköy (12 bin 787 suç)
6. Ümraniye (11 bin 759 suç)
7. Gaziosmanpaşa (11 bin 332 suç)
8. Bağcılar (11 bin 84 suç)
9. Şişli (10 bin 910 suç)
10. Beyoğlu (10 bin 762 suç)
İSTANBUL'UN EN GÜVENL İLÇESİ
İstanbul'da en az suçun işlendiği ilçe ise 403 suçla Adalar oldu
ESENYURT NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?
Esenyurt, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşadı ve farklı kültürlerden gelen insanların bir araya geldiği bir yapıya sahip oldu. Bu durum, sosyal uyum sorunlarını beraberinde getirerek suç oranlarını etkileyebilir.
Esenyurt'taki ekonomik koşullar, suç oranlarını etkileyen bir diğer faktör olabileceği düşünülüyor. Ekonomik sıkıntılar, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması ve suç işleme eğiliminin artmasına neden olabilir.