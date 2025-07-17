İstanbul'un En Gri İlçesi Belli Oldu! Listenin Sonu Şaşırtmadı

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın ortak çalışmasıyla hazırlanan Yeşil Kent İndeksi’ne göre, kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az olduğu ilçe belli oldu. Havadan çekilen görüntüler, betonlaşmanın boyutunu gözler önüne serdi.

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İstanbul'un En Gri İlçesi Belli Oldu! Listenin Sonu Şaşırtmadı
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İstanbul’da 2 yıl süren detaylı bir çalışmanın ardından hazırlanan “Yeşil Kent İndeksi” raporu, kentin ekolojik durumuna dair çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen araştırmada, 15 Mart 2023 ile 15 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’un 39 ilçesi mercek altına alındı. Çalışmanın sonucunda, kişi başına düşen yeşil alan miktarının en düşük olduğu ilçe Güngören olarak belirlendi.

YEŞİL ALAN NEREDEYSE YOK

İstanbul'un En Gri İlçesi Belli Oldu! Listenin Sonu Şaşırtmadı - Resim : 1

Elde edilen veriler, Güngören’in hem kişi başına düşen aktif açık yeşil alan miktarında hem de genel ekolojik göstergelerde en alt sıralarda yer aldığını ortaya koydu. İlçenin havadan çekilen görüntülerinde, yeşil alanlara rastlamak neredeyse imkansız. Yoğun yapılaşmanın ve betonlaşmanın dikkat çektiği Güngören’de, birkaç ağacın sadece cadde kenarlarında yer aldığı görülüyor. Bu durum, ilçedeki çarpık kentleşmenin en net örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ACİL TOPLANMA ALANINA ERİŞİM DE SINIRLI

Raporda, Güngören’in aynı zamanda 500 metre mesafede acil toplanma alanlarına erişim oranının da en düşük ilçelerden biri olduğu ifade edildi. Ortalama trafik hızının düşüklüğü ve geçirimsiz yüzey oranının yüksekliği gibi çevresel sorunlar da ilçeyi olumsuz etkileyen diğer unsurlar arasında yer alıyor. Hava kalitesi açısından ise Güngören, 39 ilçe arasında ancak 26’ncı sıraya yerleşebildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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