İstanbul'un Dibinde Adeta Saklı Cennet: Giden Yerleşmeye Karar Veriyor

Mudanya, Marmara Denizi kıyısında, Bursa iline bağlı, 109.964 nüfuslu tarihi bir ilçe. Milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan geçmişiyle Mudanya, ilk olarak Myrlea adıyla anılıyordu. İyon şehir devletlerinden biri olan Kolofonlular tarafından kurulan bu kadim şehir, zaman içinde pek çok işgale uğradı. Makedonya Hükümdarı 5. Filip (Philippos) tarafından yıkıldıktan sonra, Apameia adıyla yeniden inşa edildi; ancak bu şehir de işgale uğrayarak Montania adını aldı. Mudanya’nın isminin buradan geldiği düşünülmektedir.

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir metropol; ama hemen yanı başında, gözlerden uzak, huzur dolu bir cennet var: Mudanya. Bu şirin sahil kasabası, hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.