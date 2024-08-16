İstanbul'un Dibinde 10 Tatil Yeri: Maldivleri Aratmayan Saklı Cennet

Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için İstanbul’a yakın, adeta Maldivler’i aratmayan 10 tatil noktasını sizler için listeledik. İşte ayrıntılar...

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İstanbul'un Dibinde 10 Tatil Yeri: Maldivleri Aratmayan Saklı Cennet - Resim: 1

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı şu günlerde, İstanbul'dan uzaklaşamayanlar için serinleyebilecekleri en iyi tatil noktalarını derledik. Şehirden kaçış arayanlar için hem temiz denizi hem de huzurlu atmosferiyle dikkat çeken 10 muhteşem destinasyon burada.

Sıcakların etkisiyle serinleme ihtiyacı artarken, uzak tatil beldelerine gitme şansı bulamayanlar için İstanbul’a yakın denize girilebilecek huzur dolu yerler arayışı başladı. Bodrum, Antalya gibi popüler tatil destinasyonlarına gidemeyenler üzülmesin. Bahsedeceğimiz bu yerler, hem tertemiz sularıyla hem de sakinliğiyle büyük tatil beldelerine taş çıkartacak güzellikte.

İşte İstanbul’a yakın, doğayla iç içe 10 mükemmel tatil durağı...

Kaynak: Gerçek Gündem

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