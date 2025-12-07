İstanbul’un Barajları Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları alarm veriyor. Megakentte su seviyeleri 30 Haziran’daki yüzde 66’dan, 7 Aralık itibarıyla yüzde 17’ye geriledi. En düşük seviyeler Kazandere ve Pabuçdere Barajı’nda görülürken, Elmalı Barajı biraz daha dolu kaldı.

Son Güncelleme:
İstanbul’un Barajları Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranları alarm verici seviyelere geriledi. Yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte şehirde su kaynakları ciddi şekilde azalmaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan barajların ortalama doluluk oranı, 7 Aralık itibarıyla yüzde 17.12’ye kadar düştü. Bu durum, İstanbul’un su rezervlerinde ciddi bir erimeye işaret ediyor.

EN YÜKSEK DOLULUK ELMALI’DA

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 50.68 ile Elmalı Barajı’nda gözlemlenirken, en düşük su seviyesi yüzde 2.3 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

BARAJLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin 7 Aralık verilerine göre İstanbul’daki baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 10.1

Büyükçekmece Barajı yüzde 18.46

Darlık Barajı yüzde 27.65

Elmalı Barajı yüzde 50.68

Istrancalar Barajı yüzde 30.84

Kazandere Barajı yüzde 2.3

Pabuçdere Barajı yüzde 2.41

Sazlıdere Barajı yüzde 16.87

Terkos Barajı yüzde 19.23

Ömerli Baraj yüzde 13.11

Etiketler
İstanbul Baraj
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Meteoroloji'den Alarm! 23 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Alarm! 23 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Türkiye Küresel Etkinlik Üssü Oluyor: Dev Fuarlar, Büyük Zirveler… Turizm Artık 12 Aya Yayılıyor Türkiye Küresel Etkinlik Üssü Oluyor: Dev Fuarlar, Büyük Zirveler… Turizm Artık 12 Aya Yayılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'dan 'Mohamed Salah' Bombası! Astronomik Rakam Ortaya Çıktı Galatasaray'dan 'Mohamed Salah' Bombası! Astronomik Rakam Ortaya Çıktı
Meteoroloji'den Alarm! 23 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Alarm! 23 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı
İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar! Servis Minibüsü Devrildi İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar
İstanbul’da Sağanak Hayatı Felç Etti! Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı Peş Peşe Uyarı Yapılmıştı.... İstanbul Sular Altında Kaldı
Yine Tavuk Yine Zehirlenme! 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Yine Tavuk Yine Zehirlenme! 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı