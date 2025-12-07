İstanbul’un Barajları Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranları alarm verici seviyelere geriledi. Yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte şehirde su kaynakları ciddi şekilde azalmaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan barajların ortalama doluluk oranı, 7 Aralık itibarıyla yüzde 17.12’ye kadar düştü. Bu durum, İstanbul’un su rezervlerinde ciddi bir erimeye işaret ediyor.

EN YÜKSEK DOLULUK ELMALI’DA

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 50.68 ile Elmalı Barajı’nda gözlemlenirken, en düşük su seviyesi yüzde 2.3 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

BARAJLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin 7 Aralık verilerine göre İstanbul’daki baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 10.1

Büyükçekmece Barajı yüzde 18.46

Darlık Barajı yüzde 27.65

Elmalı Barajı yüzde 50.68

Istrancalar Barajı yüzde 30.84

Kazandere Barajı yüzde 2.3

Pabuçdere Barajı yüzde 2.41

Sazlıdere Barajı yüzde 16.87

Terkos Barajı yüzde 19.23

Ömerli Baraj yüzde 13.11