İstanbullulara Müjdeli Haber: Plajlara Doğrudan İETT Seferleri Başladı!
Yazın kavurucu sıcağından bunalan İstanbullular soluğu plajlarda alıyor. İETT, İstanbul'un sevilen plajlarına doğrudan ulaşım sağlayan seferlere başladığını duyurdu. Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi plajlara günde 1.815 sefer düzenlenirken, sayının artırılması planlar arasında.
Kavurucu sıcaklar İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbullular, nemden dolayı geceleri uyumakta bile zorluk çekiyor. Günübirlik kaçamak yapmak ve serinlemek isteyenler ise soluğu İstanbul plajlarında alıyor.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul’daki plajlara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni toplu taşıma seferleri başlattığını açıkladı.
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