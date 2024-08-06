İstanbullulara Müjdeli Haber: Plajlara Doğrudan İETT Seferleri Başladı!

Kavurucu sıcaklar İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbullular, nemden dolayı geceleri uyumakta bile zorluk çekiyor. Günübirlik kaçamak yapmak ve serinlemek isteyenler ise soluğu İstanbul plajlarında alıyor.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul’daki plajlara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni toplu taşıma seferleri başlattığını açıkladı.