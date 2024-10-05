İstanbullular Dikkat: Aracı Olanlara Toplu Taşıma Kullandıracak Açıklama Geldi
Spor İstanbul tarafından yarın gerçekleştirilecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Spor İstanbul, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla düzenleyeceği etkinliğin Avrupa etabını yarın gerçekleştirecek. Bu etkinlik kapsamında, toplamda 6 bin katılımcı kayıt yaptırdı ve İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesinde çeşitli yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.
BU GÜZERGAHLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR
Yapılan açıklamaya göre, Kennedy Caddesi'nin Eminönü-Yenikapı ve Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00 ile 11.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak.
KOŞUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU
Etkinlik, saat 08.30’da Yenikapı’da başlayacak olan 10 kilometre koşusuyla başlayacak. Ardından, saat 08.45'te 5 kilometre koşusu düzenlenecek. 10 kilometre mesafeyi koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş yaparak tekrar Yenikapı'da yarışı tamamlayacaklar. Bu süreçte, katılımcıların ve izleyicilerin olası aksaklıklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.