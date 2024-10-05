İstanbullular Dikkat: Aracı Olanlara Toplu Taşıma Kullandıracak Açıklama Geldi

BU GÜZERGAHLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR

Yapılan açıklamaya göre, Kennedy Caddesi'nin Eminönü-Yenikapı ve Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00 ile 11.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak.

KOŞUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU

Etkinlik, saat 08.30’da Yenikapı’da başlayacak olan 10 kilometre koşusuyla başlayacak. Ardından, saat 08.45'te 5 kilometre koşusu düzenlenecek. 10 kilometre mesafeyi koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş yaparak tekrar Yenikapı'da yarışı tamamlayacaklar. Bu süreçte, katılımcıların ve izleyicilerin olası aksaklıklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.