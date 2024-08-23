İstanbul'da Yaşayanlar Hafta Sonuna Dikkat: Çok Şiddetli Olacak

Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi günü İstanbul ve çevresinde şiddetli yağışların etkili olabileceğini belirtti. Şen, "Deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması, atmosferdeki hava olaylarını etkileyebilir ve bu da şiddetli yağışlara neden olabilir. Yüksek deniz sıcaklıkları beni endişelendiriyor" şeklinde konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yeni hava durumu raporunda, Türkiye'nin büyük kısmında yağışların etkili olacağını duyurdu. Şen, "Yarından itibaren Trakya hariç sıcaklıkların normale dönmesini bekliyoruz. Ancak pazartesi günü İstanbul’a gelecek soğuk hava, deniz üzerindeki sıcak hava ile birleşince buharlaşma artacak ve şiddetli yağışlar görülebilir" dedi.