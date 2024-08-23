İstanbul'da Yaşayanlar Hafta Sonuna Dikkat: Çok Şiddetli Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunun ardından, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Şen, pazartesi günü İstanbul'da beklenen şiddetli yağışların deniz suyu sıcaklıklarındaki anormal yükselmeden kaynaklanabileceğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi günü İstanbul ve çevresinde şiddetli yağışların etkili olabileceğini belirtti. Şen, "Deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması, atmosferdeki hava olaylarını etkileyebilir ve bu da şiddetli yağışlara neden olabilir. Yüksek deniz sıcaklıkları beni endişelendiriyor" şeklinde konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yeni hava durumu raporunda, Türkiye'nin büyük kısmında yağışların etkili olacağını duyurdu. Şen, "Yarından itibaren Trakya hariç sıcaklıkların normale dönmesini bekliyoruz. Ancak pazartesi günü İstanbul’a gelecek soğuk hava, deniz üzerindeki sıcak hava ile birleşince buharlaşma artacak ve şiddetli yağışlar görülebilir" dedi.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, deniz suyu sıcaklıklarının anormal derecede yüksek olduğunu vurguladı. Doğu Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının 29 derece, Mersin’de ise 33 dereceye ulaştığını belirten Şen, "Bu deniz yüzeyi sıcaklıkları, atmosferdeki hava olaylarını etkileyebilir ve bu durum şiddetli yağışlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Şen, hafta sonu ve pazartesi günü İstanbul'da dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Pazartesi günü Türkiye'nin çoğu yerinde yağışlar etkili olacak, sıcaklıklar düşecek ve nem oranı artacak. İstanbul’da sıcaklıkların 29 derecenin altına düşme ihtimali bulunuyor.
Yağışların orman yangınları açısından olumlu etkileri olabileceğini ifade eden Şen, "Yağışlar orman yangınlarının tutuşma riskini azaltabilir. Ancak, Toroslar’ın arka tarafında kuru hava etkili olacak ve Antalya bölgesinde nem oranı yüksek kalacak" dedi.