İstanbul’da Vapur Saatleri Değişiyor: Yaz Tarifesi Geldi

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175 yıldır İstanbul’da deniz ulaşımı hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 29 Haziran 2026 itibarıyla yaz tarifesine geçiyor. Toplam 32 hatta hizmet vererek yılda yaklaşık 40 milyon yolcu taşıyan Şehir Hatları, yaz tarifesi boyunca da yolcularına kesintisiz ulaşım imkanı sunmaya devam edecek. 6 Eylül 2026’ya kadar sürecek yaz döneminde günde ortalama 839 sefer gerçekleştirilecek.

HAFTA SONU GECE SEFERLERİ TAM GAZ DEVAM

Yaz döneminde gece seferleri de sürecek. Bostancı-Adalar ring hattında her gün gece seferleri yapılmaya devam edecek. Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde düzenlenen seferler yaz boyunca sürecek.

ADALAR HATTINDA KESİNTİSİZ MESAİ

Adalar hattı, 2026 yaz sezonunda da yoğun şekilde hizmet verecek. İki yıl önce hizmete açılan Tuzla-Pendik-Adalar hattı ile Maltepe-Adalar, Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar ring hattı ile Büyükada-Sedef Adası hattı da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hizmette olacak.

YAZ KLASİĞİ MEHTAP TURLARI BAŞLIYOR

Şehir Hatları’nın bir yaz klasiği haline gelen ve her cumartesi düzenlenen Mehtap Turları da yaz boyunca İstanbulluları ay ışığında Boğaz’ın güzellikleriyle buluşturacak. Mehtap turlarına, vapur müzisyenleri de canlı performanslarıyla renk katacak. Mehtap gezileri bu yıl da Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında gerçekleştirilecek.

KISA VE UZUN BOĞAZ TURLARI HER GÜN

Yaz-kış düzenlenen ve İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini Şehir Hatları vapurlarıyla keşfetme imkanı sunan Boğaz Turları da yaz döneminde hizmette olacak. Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu günde birer kez gerçekleştirilecek. Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayram günlerinde günde iki kez yapılacak.

DENİZ TAKSİLER DE 7/24 ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Tarifeli seferlerin yanı sıra 7 gün 24 saat hizmet veren Deniz Taksiler de İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına hızlı ve konforlu çözümler sunmaya devam edecek.

Yaz tarifesi kitapçığına; tüm Şehir Hatları iskelelerinin yanı sıra Şehir Hatları internet sitesi, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları ve Alo 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA