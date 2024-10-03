İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor

Alemdağ Ormanı, İstanbul'un doğal güzelliklerinden biri olarak doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Ancak, bu güzel ormanda mangal yapmak ve kamp kurmak konusunda merak edilen bazı önemli detaylar bulunuyor.

Alemdağ Ormanı, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yer alır ve geniş bir alana yayılır. Bu orman, çeşitli çam, meşe ve kestane ağaçlarıyla kaplıdır ve yemyeşil bir bitki örtüsüne sahiptir. Doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü, burayı kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için de çekici hale getirir.

Mangal Yakmak Yasak Mı?



Alemdağ Ormanı, doğal bir koruma alanı olarak kabul edildiğinden, mangal yakmak belli bölgelerde yasaktır. Ormanda yangın ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla mangal yapmak yasaklanmıştır. Ancak, ormanda belirli alanlarda piknik yapma imkanı vardır ve buradaki piknik alanlarında belirli düzenlemelere uyarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.