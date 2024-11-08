İstanbul'da Köprüler Lösemi Farkındalığı İçin Turuncuya Büründü

8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle İstanbul’daki FSM Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü turuncu renkli ışıklarla aydınlatıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Köprüler Lösemi Farkındalığı İçin Turuncuya Büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü lösemi hastalığına dikkat çekmek maksadıyla turuncu renkli ışıklarla aydınlatıldı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü turuncu renge büründürüldü. Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gün ağarıncaya kadar sürecek.

İstanbul'da Köprüler Lösemi Farkındalığı İçin Turuncuya Büründü - Resim : 1

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Adet ve Karın Sancısını Anında Yok Ediyor: Jinekologlar Mucizevi Besini Açıkladı Adet ve Karın Sancısını Anında Yok Ediyor: Jinekologlar Mucizevi Besini Açıkladı
Kabus Gibi Deprem Senaryosu: Dev Dalgalar Marmara'yı Yutacak! 3 Metrelik Tsunami Tehlikesi Dev Dalgalar Marmara'yı Yutacak!
Asırlardır Sofralarda Yer Alan İlginç Çorba: İçilmiyor Direkt Yutuluyor! Asırlardır Sofralarda Yer Alan İlginç Çorba: İçilmiyor Direkt Yutuluyor!
Ölüm Bile Onları Ayıramadı... 74 Yıllık Evli Çift 14 Saat Arayla Hayatını Kaybetti Ölüm Bile Onları Ayıramadı... 74 Yıllık Evli Çift 14 Saat Arayla Hayatını Kaybetti