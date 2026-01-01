İstanbul’da Kar Yağışı Yeniden Başladı: İşte Beyaza Bürünecek İlçeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı kar yağışı İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa yağan kar kısa sürede zeminde tutarak bazı ilçeleri beyaza bürüdü. AKOM, öğle saatleri için yeni uyarılar yaparken kentte kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte “Okullar tatil olacak mı?” sorusu da gündeme gelirken, gözler İstanbul Valiliği’nden yapılacak açıklamaya çevrildi.

Yeni yılın ilk gününde başlayan kar; Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi, Bağcılar ve Arnavutköy’ün yüksek bölgelerinde etkili oldu. Kısa sürede yollar ve parklar beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar karın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı.

AKOM’DAN YENİ UYARI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırabileceğini bildirdi. Tahminlere göre Avrupa Yakası’nda boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli kar yağışı görülebilecek. Sıcaklıkların -1 ile 3 derece arasında seyretmesi beklenirken, yağışın akşam saatlerinden sonra zayıflayacağı ancak buzlanma ve don riskinin cuma sabahına kadar devam edeceği belirtildi.

HANGİ İLÇELERDE KAR BEKLENİYOR?

Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan ve Şişli çevrelerinde kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Kar yağışı devam ederken 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin kararın İstanbul Valiliği tarafından açıklanması bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU VE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük kısmı yağışlı hava etkisi altında olacak. Birçok bölgede kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunuyor. Kuzey Marmara ve bazı kıyı kesimlerde rüzgârın saatte 60 km’ye kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, kuvvetli kar yağışı, tipi, buzlanma, don, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi