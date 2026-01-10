İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen yeni soğuk hava dalgası için uyarılar art arda gelirken, gözler İstanbul’da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Uzmanlar, kar yağışının özellikle Marmara ve iç kesimlerde etkili olabileceğini belirtirken, bazı bölgelerde örtü oluşma ihtimalinin güçlendiğine dikkat çekiyor.

Meteoroloji kaynakları, yaklaşan sistemin kar, fırtına ve sağanak riskini beraberinde getireceğini bildirirken, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 48 il için “sarı” kodlu uyarı yayımlandı. Yapılan değerlendirmelerde, pazartesi günü itibarıyla sıcaklıkların hızla düşeceği ve yağışın kar şeklinde görülebileceği ifade ediliyor.

"İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının zeminde tutma ihtimali bulunduğunu belirterek, şehir içi ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekti. "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak, İstanbul da etkilenecek" diyen Orhan Şen, "İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur" sözleriyle uyarıda bulundu.

İÇ KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYİ BULABİLİR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Bozyurt da pazartesi günü etkili olacak sistemin yavaş hareket edeceğini ve bu nedenle kar yağışının uzun süreli olabileceğini vurguladı. Bozyurt, Ankara başta olmak üzere birçok iç ilde kar kalınlığının şehir merkezlerinde 15 santimetreye ulaşabileceğini, yüksek kesimlerde ise bu rakamın 20-25 santimetreyi bulabileceğini söyledi. İstanbul için de karla karışık yağmur ve zaman zaman örtü oluşturabilecek kar ihtimaline dikkat çekti.

ŞUBAT AYI DAHA SERT GEÇEBİLİR

Bozyurt ayrıca, iklim modellerine göre şubat ayında kutup kaynaklı daha sert sistemlerin Türkiye’ye inebileceğini, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kar yağışlarının bu dönemde daha yoğun görülebileceğini ifade etti.

HAVA FORUM’DAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Hava Forum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balkanlar üzerinden soğuk havanın geleceğini belirterek, cumartesi günü lodos ve sağanak, pazar gecesinden itibaren ise kar yağışı beklendiğini duyurdu. Paylaşımlarda, pazartesi günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar örtüsü oluşabileceği, zirve noktalarında ise 10-20 santimetreye varan birikimlerin görülebileceği aktarıldı.

48 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtına, kar, sağanak ve çığ riski nedeniyle 48 ilde “sarı” kodlu uyarı yayımladı. İstanbul’un da aralarında bulunduğu bu illerde yaşayan vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya yol açabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi