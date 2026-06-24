İstanbul’da Hafta Sonu Sahilde 'Kahve' Molası

İstanbul'da kahve kültürünü deniz, müzik ve sanatla buluşturacak olan Kilyos Kahve Festivali, 26-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kilyos sahilindeki Goga Beach’te düzenlenecek organizasyonda, 3 gün boyunca atölye çalışmalarının yanı sıra Ayna, Emre Fel ve Ferman Akgül gibi ünlü isimler sahne alacak.

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İstanbul’da Hafta Sonu Sahilde 'Kahve' Molası
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İstanbul, yaz mevsiminin coşkusunu sahilde kahve kokusu eşliğinde karşılamaya hazırlanıyor. Kahve kültürünü müzik, sanat ve sahil atmosferiyle bir araya getirecek "Kilyos Kahve Festivali", 26-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 3 gün boyunca konserler, kahve seminerleri, atölye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek. Kilyos sahilinde Goga Beach'te yapılacak organizasyonda ziyaretçiler, farklı kahvelerin yanı sıra gün boyu sürecek etkinliklerle açık hava festival atmosferini deneyimleme imkanı bulacak.

İŞTE 3 GÜNLÜK KONSER TAKVİMİ

Festivalin konser programında, Türk rock ve alternatif müziğinin farklı isimleri yer alacak. İlk gün sahneye Pera ve Tuana çıkacak. Festivalin ikinci gününde Emre Fel ile Ayna müzikseverlerle buluşurken, kapanış gününde Ferman Akgül ve Cihan Mürtezaoğlu sahnede olacak.

YENI NESIL DEMLEME YÖNTEMLERİ VE BARİSTA SEMİNERLERİ

Festival kapsamında uzman baristaların katılımıyla kahve seminerleri de düzenlenecek. Seminerlerde kahvenin tarihi, kavurma süreçleri ve yeni nesil demleme yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşılacak.

7'DEN 70'E ATÖLYELER VE YARIŞMALAR

Programda ayrıca çocuklar ve yetişkinlere yönelik boyama atölyeleri, ödüllü yarışmalar ve çeşitli sosyal etkinlikler yer alacak.

Organizasyonun, kahve, müzik ve sanatı bir araya getirerek, farklı yaş gruplarına hitap eden bir deneyim sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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