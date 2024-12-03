İstanbul'da En Çok Suç İşlenen İlçeler Belli Oldu: Suç Makinesi İlçe Bakın Neresi Çıktı

İstanbul'un en çok suç işlenen ilçesi belli oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç'in derlediği verilere göre, Esenyurt'ta bu yıl tam 22 bin 92 suç işlendi. Bu rakam, İstanbul'un diğer ilçelerine kıyasla oldukça yüksek olduğu görüldü.