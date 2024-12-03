İstanbul'da En Çok Suç İşlenen İlçeler Belli Oldu: Suç Makinesi İlçe Bakın Neresi Çıktı
İstanbul'un en çok suç işlenen ilçesi belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin en büyük metropolünde suç oranının en yüksek olduğu ilçe bakın hangisi oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un en çok suç işlenen ilçesi belli oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç'in derlediği verilere göre, Esenyurt'ta bu yıl tam 22 bin 92 suç işlendi. Bu rakam, İstanbul'un diğer ilçelerine kıyasla oldukça yüksek olduğu görüldü.
Suç oranı en yüksek ikinci sırada Fatih, üçüncü sırada Küçükçekmece yer aldı. Fatih ilçesinde 16 bin 283, Küçükçekmece'de ise 14 bin 977 suç kayıtlara geçti. Bu üç ilçenin ardından sırasıyla Pendik, Kadıköy, Ümraniye, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar geliyor.
Listede son sıralarda yer alan Adalar ise İstanbul'un en güvenli ilçesi unvanını korudu. Adalar'da bir yılda işlenen suç sayısı sadece 403 olarak kayıtlara geçti. Şile ise 1.296 suçla Adalar'ı takip etti.
Esenyurt'un İstanbul'un en çok suç işlenen ilçesi olmasının birçok nedeni olduğu düşünülüyor. İlçenin hızlı nüfus artışı, ekonomik farklılıklar, işsizlik gibi faktörler, suç oranlarını etkileyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor.