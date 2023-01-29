İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor: Kar yağışı için tarih verildi
İstanbul'da hasret sona eriyor. Uzmanlar soğuk ve yağışlı havanın İstanbul'da etkisini göstermeye devam edeceğini belirtirken, kar yağışı için tarih verdi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Bugüne kadar İstanbul bir yana yurdun doğusunda dahi kar yağmazken, beklenen haber geldi.
Yağışlı hava yurdu etkisi altına almaya başladı. Doğuya lapa lapa kar yağarken, Ege ve Akdeniz'de ise fırtına etkili oldu. İstanbul ise kar yağışı için artık gün sayıyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi, sıcaklıklar düşmeye başladı. İstanbul'u beyaza bürüyecek kar yağışı salı günü etkisini yüksek kesimlerde gösterecek. Önümüzdeki hafta sonu ise kent genelinde etkili olacak.
DOĞUYA LAPA LAPA KAR YAĞDI
Kara hasret olan Doğu illerinde ise beklenen yağış başladı. Lapa lapa yağan kar yüzleri güldürdü.