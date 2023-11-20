İstanbul'da 7 yıl sonra kasım ayında bir ilk yaşandı

Megapolde Çamlıca ve Ümraniye'de yağan kısmi kar, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da 7 yıl sonra kasım ayında bir ilk yaşandı

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar, kentin bir çok noktasını beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı, 2016 yılından bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da en son 30 Kasım 2016'da etkili olan kar yağışı ile Kartal Uğur Mumcu ve Yakacık mahallelerinin yüksek kesimleri ile Aydos Ormanı civarında kısa süreli kar yağışı görülmüştü.

'EL NINO'NUN VARLIĞI FIRTINA, YAĞMUR VE KAR YAĞIŞINDA ANORMALİLİKLER YAŞATABİLİYOR'

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün İstanbul'a Balkanlar üzerinden alçak basınçla birlikte soğuk hava kütlesinin geldiğini söyledi.

Sıcaklıkların cephe geçişiyle birlikte birden düşmeye başladığını aktaran Özdemir, "Balkanlar üzerinden polar hava kütlesi, yani kutup havası geldi. Karayel şeklinde kuzeybatıdan gelmesi ile alçak basınca bağlı soğuk cephenin etkisi ile hava sıcaklığı bir anda 10 derece kadar düştü" dedi.

Özdemir, denizlerin 4-5 derece daha sıcak olduğunu, hava kütlesinin de Karadeniz üzerinde nemini alarak konvektif hareketlerle iyice kuvvetlenip karaya çıkınca yoğun etkisini gösterdiğini belirterek, "Yüksek irtifalarda sıcaklığın düşük olması ve jet rüzgarları ile soğuk havanın hızla taşınması, kuvvetli sağanak, fırtına, kar ve karla karışık yağmura sebep oldu. Bu durum, İstanbul'un yüksek kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı bıraktı" diye konuştu.

İstanbul'a kasım ayında uzun zamandır karın yağmadığına dikkati çeken Özdemir, "En son 2016 yılında yağmıştı. 7 yıl aranın ardından İstanbul'a kasımda kar yağdı. Küresel iklim değişikliği, iklimin biraz düzenini bozdu. İstanbul için ekim ayında havalar yavaş yavaş soğur ve kasım sonunda kar yağışı olurdu ama bu durum biraz değişti. El Nino'nun varlığı fırtına, yağmur ve kar yağışında anomaliler yaşatabiliyor. Bu yıl kasımda sıcaklığın ardından Balkanlardan gelen alçak basıncın oluşturduğu soğuk hava kütlesiyle kasımda kar gördük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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