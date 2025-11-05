İstanbul’da 50 Bin Bina Her An Çökebilir! Uzmanlar Uyardı: Facia Kapıda

Uzmanlar, İstanbul’da 600 bin binanın riskli, 50 bin binanın ise her an çökebilecek durumda olduğunu belirtti. 1999 öncesi yapılan binaların artık ömrünü tamamladığını vurgulayan uzmanlar, “Bu yapılar acilen boşaltılmalı, yıkılmalı ya da güçlendirilmeli” uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
İstanbul’da 50 Bin Bina Her An Çökebilir! Uzmanlar Uyardı: Facia Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de yaşanan ve aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği 7 katlı bina faciası, Türkiye’de kentsel dönüşümün geldiği noktayı yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, benzer trajedilerin İstanbul’da da yaşanabileceğini belirterek, “Dönüşüm hala lafta kalıyor, ev sahipleri süreci çok yavaş ilerletiyor” uyarısında bulundu.

İSTANBUL’DA 50 BİN BİNA KENDİ KENDİNE ÇÖKEBİLİR

Deprem riskine karşı dönüşüm çağrısında bulunan uzmanlar, özellikle 1999 Marmara Depremi öncesinde yapılan binaların artık ekonomik ömrünü tamamladığını ifade etti. Yapıların mühendislik hizmeti alınmadan, kalitesiz malzemelerle ve sonradan eklenen kaçak katlarla inşa edilmesinin, çökme riskini artırdığı vurgulandı.

İstanbul’da 50 bin bina kendi kendine çökebilecek kadar riskli durumda olduğunu belirten uzmanlar, bu yapılar acilen boşaltılmalı, yıkılmalı veya güçlendirilmeli diyerek uyardı.

TOKİ’NİN YAPILARINDA HASAR OLUŞMADI

Uzmanlar, devletin sağladığı 'Yarısı Devletten' desteği ve diğer kentsel dönüşüm teşviklerine rağmen birçok ev sahibinin süreci ertelediğini belirtti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde, kentsel dönüşüm kararı iptal edilen bölgelerde yaşanan yıkımların ağır sonuçlar doğurduğu hatırlatılarak, TOKİ koordinasyonuyla dönüştürülen yapılarda neredeyse hiçbir hasar oluşmadığı vurgulandı.

Murat Kurum’dan Hatay’da Kritik Mesajlar: ‘Deprem Bölgesinde Her Gün 550 Yeni Konut’Murat Kurum’dan Hatay’da Kritik Mesajlar: ‘Deprem Bölgesinde Her Gün 550 Yeni Konut’Güncel
MEB'den Deprem Alarmı! İstanbul'daki Okullar Depreme Dayanıklı mı?MEB'den Deprem Alarmı! İstanbul'daki Okullar Depreme Dayanıklı mı?Yaşam
Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret EttiSındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret EttiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem İstanbul
Son Güncelleme:
MEB'den Deprem Alarmı! İstanbul'daki Okullar Depreme Dayanıklı mı? MEB'den Deprem Alarmı! İstanbul'daki Okullar Depreme Dayanıklı mı?
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Pandemide 7'den 70'e Herkes Kullanıyordu... El Dezenfektanlarında Kanser Riski Ortaya Çıktı Pandemide 7'den 70'e Herkes Kullanıyordu... El Dezenfektanlarında Kanser Riski Ortaya Çıktı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
CHP'nin İtirazı Reddedildi: Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Sandıktan Tarihi Zafer! Zohran Mamdani, New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Seçildi ABD'de Bir İlk... New York’a Müslüman Belediye Başkanı
Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek