İstanbul’da 50 Bin Bina Her An Çökebilir! Uzmanlar Uyardı: Facia Kapıda

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de yaşanan ve aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği 7 katlı bina faciası, Türkiye’de kentsel dönüşümün geldiği noktayı yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, benzer trajedilerin İstanbul’da da yaşanabileceğini belirterek, “Dönüşüm hala lafta kalıyor, ev sahipleri süreci çok yavaş ilerletiyor” uyarısında bulundu.

İSTANBUL’DA 50 BİN BİNA KENDİ KENDİNE ÇÖKEBİLİR

Deprem riskine karşı dönüşüm çağrısında bulunan uzmanlar, özellikle 1999 Marmara Depremi öncesinde yapılan binaların artık ekonomik ömrünü tamamladığını ifade etti. Yapıların mühendislik hizmeti alınmadan, kalitesiz malzemelerle ve sonradan eklenen kaçak katlarla inşa edilmesinin, çökme riskini artırdığı vurgulandı.

İstanbul’da 50 bin bina kendi kendine çökebilecek kadar riskli durumda olduğunu belirten uzmanlar, bu yapılar acilen boşaltılmalı, yıkılmalı veya güçlendirilmeli diyerek uyardı.

TOKİ’NİN YAPILARINDA HASAR OLUŞMADI

Uzmanlar, devletin sağladığı 'Yarısı Devletten' desteği ve diğer kentsel dönüşüm teşviklerine rağmen birçok ev sahibinin süreci ertelediğini belirtti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde, kentsel dönüşüm kararı iptal edilen bölgelerde yaşanan yıkımların ağır sonuçlar doğurduğu hatırlatılarak, TOKİ koordinasyonuyla dönüştürülen yapılarda neredeyse hiçbir hasar oluşmadığı vurgulandı.

