İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş...

Ayrıca Mudurnu'nun meşhur mutfağı da unutulmamalı. Yöresel lezzetlerin sunulduğu şirin restoranları ve kafeleri ile damak zevkinize hitap edecek birçok seçenek bulabilirsiniz. Özellikle yöresel tatlıları ve organik ürünleriyle ünlü olan Mudurnu mutfağı, gastronomi tutkunlarının da ilgisini çekmektedir.

Mudurnu hem tarihi dokusuyla hem de doğal güzellikleriyle İstanbul'a yakın bir kaçamak yapmak isteyen herkes için harika bir seçenektir. Unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için Mudurnu'nun keşfedilmeyi bekleyen birçok sürprizi bulunmaktadır.