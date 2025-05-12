İSTANBUL KURBAN PAZARI 2025: Kurban Satış ve Kesim Yerleri Belli Oldu! İşte İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası Kurban Pazarı Kurulacak İlçeler

Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 'Kurbanlıklar ne zaman gelecek?', 'Kurban satışları ne zaman başlayacak?', 'Kurban Pazarları Ne Zaman, Nerede Kurulacak?' gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte 2025 Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası kurban pazarı kurulacak İlçeler...

KURBANLIKLAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, kurbanlık hayvanlar 22 Mayıs 2025 Çarşamba günü İstanbul’a giriş yapacak. Bu tarihten itibaren kurbanlıklar, belirlenen satış noktalarında vatandaşlarla buluşturulacak.

2025 İSTANBUL'DA KURBAN PAZARI NEREDE KURULACAK?

2025 yılı itibarıyla İstanbul’daki kurban satış ve kesim alanları belli oldu. Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış alanlarında hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekleyecek.

AVRUPA YAKASI KURBAN PAZARI KURULACAK İLÇELER 2025

Sultangazi

Esenyurt

Başakşehir

Arnavutköy

Avcılar

ANADOLU YAKASI KURBAN PAZARI KURULACAK İLÇELER 2025

Pendik

Tuzla

Özellikle Esenyurt’taki pazar alanında bu yıl yaklaşık 2 bin 200 kurbanlık hayvanın satışa sunulması bekleniyor. Kurulan tesisler hem satış hem de kesim işlemlerinin hijyenik ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için yeniden yapılandırıldı.

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vatandaşlar, kurbanlıklarını doğrudan pazarlardan canlı olarak görüp seçebilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlıkların sağlık kontrolleri yapılacak ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 Kurban Hizmetleri Tebliği doğrultusunda hareket edilecek.

Sağlıklı, dini şartlara uygun kurbanlıklar almak isteyen vatandaşların, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ruhsat verdiği satış noktalarını tercih etmesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi