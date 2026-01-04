İstanbul Dahil 24 İlde Sarı Kodlu Alarm: Fırtınanın Hızı 80 Kilometreyi Bulacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji’den alınan son verilere göre, bugün yurdun üç ayrı bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece birden yükseleceği bildirildi. 24 il için “sarı” kodlu fırtına uyarısı yapılırken, rüzgarın yer yer 80 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege başta olmak üzere Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği belirtiliyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

EGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Özellikle İzmir ve çevresi, Aydın’ın kıyı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı kıyılarında sağanak yağışların yer yer şiddetlenmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma, don, pus ve sis görülebileceği uyarısında bulunuldu.

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ’DE ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz’in yüksek rakımlı bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, kar örtüsünün kalın olduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekildi.

BATIDA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının batı, iç ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde artacağı, artışın 3 ila 5 derece civarında olacağı ifade edildi.

RÜZGAR 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın hızının saatte 50 ile 80 kilometre arasında değişebileceği belirtildi.

24 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle 24 ilde “sarı” kodlu uyarı yayınladı. Uyarı verilen iller şöyle:

Aydın (sağanak yağış), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (fırtına).

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak bekleniyor

ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 5, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

HATAY: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 10, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 10, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: -9, Parçalı ve az bulutlu

KARS: -8, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: -2, Parçalı ve az bulutlu

VAN: -1, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 0, Parçalı ve az bulutlu

BATMAN: -3, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: -2, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 6, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 1, Parçalı ve az bulutlu

