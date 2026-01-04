İstanbul Dahil 24 İlde Sarı Kodlu Alarm: Fırtınanın Hızı 80 Kilometreyi Bulacak
Meteoroloji, 24 il için “sarı” kodlu fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın saatte 80 kilometreye ulaşması beklenirken, üç bölgede sağanak yağış öngörülüyor. Batıda sıcaklıklar 3-5 derece artacak; Ege’de kuvvetli yağış, doğu yükseklerinde ise çığ riski dikkat çekiyor.
Meteoroloji’den alınan son verilere göre, bugün yurdun üç ayrı bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece birden yükseleceği bildirildi. 24 il için “sarı” kodlu fırtına uyarısı yapılırken, rüzgarın yer yer 80 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege başta olmak üzere Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği belirtiliyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
EGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Özellikle İzmir ve çevresi, Aydın’ın kıyı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı kıyılarında sağanak yağışların yer yer şiddetlenmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma, don, pus ve sis görülebileceği uyarısında bulunuldu.
DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ’DE ÇIĞ RİSKİ
Doğu Karadeniz’in yüksek rakımlı bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, kar örtüsünün kalın olduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekildi.
BATIDA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Hava sıcaklıklarının batı, iç ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde artacağı, artışın 3 ila 5 derece civarında olacağı ifade edildi.
RÜZGAR 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın hızının saatte 50 ile 80 kilometre arasında değişebileceği belirtildi.
24 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle 24 ilde “sarı” kodlu uyarı yayınladı. Uyarı verilen iller şöyle:
Aydın (sağanak yağış), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (fırtına).
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak bekleniyor
ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 5, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 10, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 10, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: -9, Parçalı ve az bulutlu
KARS: -8, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: -2, Parçalı ve az bulutlu
VAN: -1, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 0, Parçalı ve az bulutlu
BATMAN: -3, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: -2, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 6, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 1, Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi