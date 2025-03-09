Isparta'da Uyuşturucu Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı: 5 Gözaltı

Isparta’da ekiplerce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da Uyuşturucu Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı: 5 Gözaltı

Isparta narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 521 kullanım kâğıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid, 34 sentetik ecza ve 0,67 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-8 Mart tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 bin 521 kullanım kâğıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid, 34 adet sentetik ecza ve 0,67 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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