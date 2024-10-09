Isparta’da Hasadı Başladı, 4 Bin Ton Rekolte Bekleniyor! Bebek Maması Üretiminde Kullanılacak
Isparta'nın merkeze bağlı Büyükgökçeli ve Küçükgökçeli köylerinde yetiştirilen bu sebzenin hasasına başlandı. Bu yıl 4 bin ton rekolte beklenirken, üretilen bu ürünler tatlı yapımında kullanılmasının yanı sıra bebek maması üretiminde de değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA
Lavanta, elma ve domates gibi birçok ürünün önemli bir üretim merkezi olan Isparta'da bal kabağı hasadı sezonu başladı. Merkez ilçeye bağlı Büyükgökçeli ve Küçükgökçeli köylerinde ortalama bin dönüm arazide yetiştirilen bal kabaklarında bu yıl yaklaşık 4 bin ton rekolte öngörülüyor. Üreticilerin bir kısmı tarafından üretilen bu bal kabakları, tatlı yapımında kullanılmasının yanı sıra bebek maması üretiminde de değerlendiriliyor.
‘REKOLTE YARI YARIYA DÜŞMÜŞ DURUMDA’
Eğirdir Gölü'nde tarımsal sulamada uygulanan su kısıtlaması nedeniyle rekoltede ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden üreticiler, yetkililerden acil çözüm talep ediyor. Küçükgökçeli köyünde 6 yıldır bal kabağı üretimi gerçekleştiren Melih Akman, köydeki üretim alanının giderek azaldığını dile getirerek "Daha önceden köyde üretim daha fazlaydı fakat Eğirdir Gölü'nün su seviyesinin azalmasıyla tarımda su kısıtlaması kararı geldi ve kısıtlı su verildi, üretim azaldı. Biz daha önceden 70-80 dönüm arazide üretim yapıyorduk fakat su kısıtlamasından dolayı şu an 30-35 dönüme düşürdük. Rekolte şu an yarı yarıya düşmüş durumda. Önceki yıllarda dekarda 5-6 ton bal kabağı alınırken, su kısıtlılığından dolayı dekarda 2,5 ton bal kabağı elde ediyoruz. Bu seviyelere düştü” ifadelerine yer verdi.
Ürettiği bal kabaklarını Antalya, Aydın ve Kayseri illerine gönderen Melih Akman, tarımdaki su yetersizliğinin çiftçilerin üretimden memnun kalmamalarına yol açtığını ifade etti.
‘YAKLAŞIK 4 BİN TON CİVARINDA BİR REKOLTE BEKLİYORUZ’
Isparta'nın tarım ili olduğunu vurgulayan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl bal kabağı hasadında yaklaşık 4 bin ton rekolte beklendiğini açıklarken şu ifadelere yer verdi:
“Köylerimizde yaklaşık bin dönüm arazide bir bal kabağı ekimimiz oldu. Bu yıl yaklaşık 4 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Burada üretilen kabaklar Ankara, İstanbul, İzmir illerimizde alıcı buluyor. Bu yıl Eğirdir Gölü'nde yaşanan su sıkıntısından dolayı hasatta biraz düşüşler var. Kış aylarına geliyoruz, artık inşallah kar ve yağmur yağar, gölümüz istenilen seviyeye gelir ve kısıtlı sulama kaldırılır diye düşünüyorum.”