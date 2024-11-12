Ispanak Pişirirken Yapılan Bu Hata Besin Değerini Azaltıyor
Kış aylarının önemli sebzelerinden olan ıspanak, yüksek demir içeriği ile vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri karşılamada etkili. Ancak pişirme sırasında yapılan bazı hatalar, ıspanağın besin değerini kaybetmesine neden olabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, ıspanağı bıçakla kesmenin, sebzenin içeriğindeki besin öğelerinin kaybına yol açtığını belirtiyor. Bunun yerine, ıspanağı elle koparmak, besin değerini korumanın en iyi yollarından biri. Görünümü düzensiz olsa da besleyici özelliklerini kaybetmeden tüketilebilir. Alternatif olarak, besin öğelerini koruyan plastik kesme aparatları da kullanılabilir.
LEZZETLİ ISPANAK YEMEĞİ PÜF NOKTALARI
Lezzetli bir ıspanak yemeği için şu malzemeler kullanılıyor:
1 bağ ıspanak (orta boy)
1 kırmızı soğan
1 su bardağı domates sosu veya 4 orta boy domates rendesi
3 yemek kaşığı pirinç
2 tatlı kaşığı bulgur
Yarım su bardağı su
Baharatlar: Zerdeçal, deniz tuzu, karabiber
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
Soğanı ince dilimleyip tencereye alın ve üzerine domates sosunu ekleyin. Ardından sapları ile birlikte doğramadan eklenen ıspanakları ekleyin. Üzerine pirinç ve bulguru ekleyip suyu ilave edin. Kısık ateşte, kapağı kapalı olarak yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Yemek piştikten sonra zeytinyağını servis sırasında ekleyerek taze ve lezzetli kalmasını sağlayabilirsiniz.
Bu yöntemle, besin değeri korunmuş sağlıklı bir ıspanak yemeği hazırlayabilirsiniz.