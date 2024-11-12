Ispanak Pişirirken Yapılan Bu Hata Besin Değerini Azaltıyor

Uzmanlar, ıspanağı bıçakla kesmenin, sebzenin içeriğindeki besin öğelerinin kaybına yol açtığını belirtiyor. Bunun yerine, ıspanağı elle koparmak, besin değerini korumanın en iyi yollarından biri. Görünümü düzensiz olsa da besleyici özelliklerini kaybetmeden tüketilebilir. Alternatif olarak, besin öğelerini koruyan plastik kesme aparatları da kullanılabilir.