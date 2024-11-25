Ispanak, Pazı, Pancar, Lahana Değil: Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi Bakın Neymiş
William Paterson Üniversitesi'nde yapılan kapsamlı bir araştırma, dünyanın en sağlıklı sebzesini belirledi. Uzmanların tahminlerinin aksine bu unvanı kazanan sebze, market raflarında sıkça gördüğümüz ıspanak, pazı, pancar veya lahana değil, su teresi oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmacılar, sebzeleri 17 temel besin maddesi ve antioksidan içeriğine göre değerlendirdiler. Su teresi, bu değerlendirmede tam not alarak birinci sıraya yerleşti. Lahana, pazı, pancar gibi güçlü rakiplerini geride bırakan su teresi, vitamin ve mineral deposu olarak öne çıktı.
Binlerce yıldır tüketilen su teresi, antik çağlardan beri besleyici özellikleriyle bilinir. A, C, K vitaminleri, potasyum, kalsiyum gibi birçok önemli besin maddesi açısından oldukça zengindir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur. Su teresinin düzenli tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.
SU TERESİ NASIL YENİR?
Su teresi, salatalarda, sandviçlerde ve çorbalarda kullanılabilir. Acımsı tadı nedeniyle bazı kişiler tarafından sevilmese de, farklı tariflerle bu tadı maskeleyebilirsiniz. Örneğin, su teresini elma, ceviz ve balzamik sirke ile karıştırarak lezzetli bir salata yapabilirsiniz.
SU TERESİNİN FAYDALARI NELER?
Su teresi, kalp hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileriyle bilinir.
İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.
İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde vücuda enerji verir.
Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.