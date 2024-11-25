Ispanak, Pazı, Pancar, Lahana Değil: Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi Bakın Neymiş

SU TERESİ NASIL YENİR?

Su teresi, salatalarda, sandviçlerde ve çorbalarda kullanılabilir. Acımsı tadı nedeniyle bazı kişiler tarafından sevilmese de, farklı tariflerle bu tadı maskeleyebilirsiniz. Örneğin, su teresini elma, ceviz ve balzamik sirke ile karıştırarak lezzetli bir salata yapabilirsiniz.