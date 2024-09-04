Ispanak Böyle Görünüyorsa Uzak Durun

Besleyici özellikleri nedeniyle çizgi filmlere dahi konu olan ıspanak, gerçekten de sağlığımız için olmazsa olmaz besinler arasında yer alıyor. Zengin B ve C vitamini kaynağı olan ıspanak, yanlış tüketilmesi halinde ise korkunç sonuçlara neden olabilir.



ISPANAĞI ASLA YENİDEN ISITMAYIN



Yalnız yaşayan insanlar çoğu zaman yemek porsiyonları fazla hazırlamayı ve birkaç gün boyunca ısıtarak tüketmeyi tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık için ıspanak kesinlikle yanlış bir tercih. Ispanağın içerisinde yer alan nitrat, yeniden ısıtıldığında nitrite dönüşüyor ve yiyecek zehirli bir form alıyor.



Yetişkin insanların bağışıklık sistemi çoğu zaman ıspanaktaki nitrit oranına dayanıklı olsa da, çocuklar ve yaşlıların bağışıklık sistemi 5 miligramlık nitrit halinde bile ölümcül tepkiler verebilir. Beslenme uzmanları, ıspanak tüketirken yapmanız gerekenleri şu şekilde sıraladı...