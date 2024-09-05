Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş!

Aslında bu ikiliyi bir arada tüketmek, özellikle demirin vücuda doğru bir şekilde alınmasını engelleyebilir. Demirin vücutta emilimini artırmak için ise bazı beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor.

Posta'nın haberine göre; yanlış beslenme veya bazı hastalıklar sebebiyle vücuttaki demir mineralinin yetersizliği anlamına gelen demir eksikliği; halsizlik, yorgunluk, huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. C vitamininin demirin emilimini artırdığını belirten uzmanlar, yumurtayı portakal suyu veya domatesle, köftenin yeşil salata ile tüketilmesinin demirin emilimini artırmak açısından önemli olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, ıspanak yoğurt ile tüketildiğinde demir emilimi azalıyor; ıspanak yumurta ile pişirilmeli...