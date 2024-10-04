Ispanağı Sakın Böyle Pişirmeyin: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Meğer Faydasını Yüzde 50 Azaltıyormuş
Uzmanlar ıspanak pişirirken yıllardır yaptığımız büyük hatayı açıkladı. Meğer ıspanağı böyle pişirince faydasını yüzde 50 azaltıyormuşuz...
Kaynak: Haber Merkezi
Ispanak, vücut sağlığı için son derece faydalı bir sebze olarak öne çıkıyor. Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde vücudu güçlendiren bu yeşil yapraklı sebzenin besin değerlerini korumak için doğru pişirme yöntemleri de büyük önem taşıyor. Uzmanlar ıspanak pişirirken herkesin yaptığı o hatayı açıkladı. Meğer böyle pişirince ıspanağın faydasının yüzde 50 sini öldürüyormuşuz...
TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR
Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek sorunları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur. Ispanak, bu riski azaltmaya yardımcı olabilecek süper bir besin kaynağıdır. Günde en az bir kez ıspanak tüketmek, kaygıyı ve stresi hafifleterek zihinsel dinginlik sağlamanıza da yardımcı olabilir. Ayrıca, ıspanağın içerdiği C vitamini, hipertansiyonu düşürmede önemli bir rol oynamaktadır. Sağlıklı bir yaşam için ıspanak tüketimini artırmayı düşünebilirsiniz.
KANSERİ BİTİRİYOR
Ispanak, vücutta serbest radikalleri etkisiz hale getirebilen yüksek miktarda zeaksantin ve karotenoid içeriyor. Bu özellikleri sayesinde, mide kanseri, ağız kanseri ve yemek borusu kanseri gibi hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla, ıspanak tüketimi sağlığınızı korumak için önemli bir adım olabilir.
ISPANAĞI SAKIN BÖYLE PİŞİRMEYİN
Ispanak, çiğ veya pişirilmiş halde oldukça besleyicidir. Ancak, pişirme yöntemi besin değerlerini etkileyebilir. Çiğ ıspanak, C vitamini ve fenolik bileşikler açısından zengindir. Ayrıca, ıspanağı bir smoothie içinde tüketmek, lutein miktarını artırır.
Haşlama yöntemi, ıspanağın besin değerlerini kaybetmesine neden olabilir; bu yöntemle C vitamini içeriğinin %50’ye kadar azalabileceği belirlenmiştir. Buna karşın, buharda pişirme yöntemi, folat içeriğini koruyarak, çiğ ıspanakla karşılaştırıldığında daha yüksek beta-karoten seviyeleri elde edilmesini sağlar.