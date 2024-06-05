Islık çalarak etrafı süpüren iki kız arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Islık çalarak etrafı süpüren iki kız arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?

Son Güncelleme:
Islık çalarak etrafı süpüren iki kız arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu - Resim: 1

Son dönemlerin en popüler alıştırmalarından bir tanesi şüphesiz fark bulmacaları olurken fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi.

Islık çalarak etrafı süpüren iki kız arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.

Fark bulmacaları kişinin görsel zekalarının güçlenmesine yardımcı olan aynı zamanda da zihin gelişimini destekleyen unsurlardan bir tanesi olurken bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?

İşte cevaplar...

1 2
Islık çalarak etrafı süpüren iki kız arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu - Resim: 2

Islık çalarak etrafı süpüren iki kız arasındaki 3 farkı şu şekilde sıralayabiliriz;

İlk fark şüphesiz kızın saçında bulunuyorken ikinci fark ise süpürgenin hortum kısmında bulunuyor.

Üçüncü yani son fark ise süpürgenin tekerleğinde bulunuyor. Tüm bu 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu!

Eğer 9 saniyede göremediyseniz sakın üzülmeyin, biraz antrenman ile pratik düşünebilme yetinizi geliştirebilmeniz mümkün.

2 2