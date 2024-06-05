Islık çalarak etrafı süpüren iki kız arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Islık çalarak etrafı süpüren iki kız arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?
Son dönemlerin en popüler alıştırmalarından bir tanesi şüphesiz fark bulmacaları olurken fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi.
Islık çalarak etrafı süpüren iki kız arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.
Fark bulmacaları kişinin görsel zekalarının güçlenmesine yardımcı olan aynı zamanda da zihin gelişimini destekleyen unsurlardan bir tanesi olurken bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?
İşte cevaplar...
Islık çalarak etrafı süpüren iki kız arasındaki 3 farkı şu şekilde sıralayabiliriz;
İlk fark şüphesiz kızın saçında bulunuyorken ikinci fark ise süpürgenin hortum kısmında bulunuyor.
Üçüncü yani son fark ise süpürgenin tekerleğinde bulunuyor. Tüm bu 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu!
Eğer 9 saniyede göremediyseniz sakın üzülmeyin, biraz antrenman ile pratik düşünebilme yetinizi geliştirebilmeniz mümkün.